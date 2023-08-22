США готовы обучать украинских летчиков на F-16, но есть один нюанс - Пентагон

США готовы начать подготовку украинских пилотов для истребителей F-16, если европейские союзники не будут успевать с проведением учебы, заявили в Пентагоне.

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Пентагон готов помочь с обучением украинских пилотов / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Власти США готовы присоединиться к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16 – но только если европейские союзники Украины не будут успевать качественно организовать процесс учебы. Об этом сообщает помощница спикера Пентагона Джона Кирби Сабрины Сингх.

"Мы открыты для обучения пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены. Такое (наше – Главред) условие. Дания и Нидерланды возглавляют подготовку. Если у них не будет возможности учить столько пилотов, сколько захочет отправить Украина, тогда мы поможем с тренировкой в США", – сказала она.

Сингх также отметила, что власти Украины самостоятельно будут принимать решение – сколько пилотов пройдут обучение.

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"Они до сих пор подсчитывают, сколько имеют пилотов, готовых пройти обучение", – сказала чиновница.

Сингх отметила, что украинским пилотам также предстоит пройти программу обучения английскому языку (которая наверняка займет некоторый временной срок).

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Известно, что Украина получит до 40 истребителей F-16 от Нидерландов и 19 - от Дании. Однако сроки поставок самолетов будут зависеть напрямую от обучения пилотов ВСУ.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, обучение первой группы из 70 авиаторов стартовали в Дании. Также учения начнутся в Великобритании и Швеции.

Аналитики считают, что даже после получения Украиной F-16 парк самолетов Воздушных сил будет напоминать "зоопарк" из западных и советских истребителей.

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