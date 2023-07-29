ВСУ мощно "насыпают" оккупантам и продвигаются на двух направлениях – ISW

Украинские войска могут наносить удары по всей глубине обороняющихся войск РФ.

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ВСУ идут вперед / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и 28 июля продвинулись в районе Бахмута.

Украинские военные продолжают контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута, а также продвинулись в районе Курдюмовки и Андреевки, говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).

Военные аналитики, со ссылкой на несколько источников отмечают, что Силы обороны также продолжали наземные атаки вдоль границы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорска (9 км к югу от Великой Новоселки) и Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), а также захватили Старомайорск.

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В то же время, указывают аналитики, украинские войска продвинулись на Бердянском направлении до 10-12 км от основного российского оборонительного рубежа.

Однако, армия РФ отбила атаки украинских войск в районе населенных пунктов Работино (10 км к югу от Орехова), Вербовое (17 км к юго-востоку от Орехова) и в Пятихатках (25 км к юго-западу от Орехова) на западе Запорожской области.

Со ссылкой на командира российского батальона "Восток", ISW пишет, что украинские войска могут наносить удары по всей глубине обороняющихся войск РФ и что эти удары убивают российских командиров, а также ослабляют командование армией РФ.

О мотивации российских военных, по мнению аналитиков, может свидетельствовать ситуация, когда 247-й гвардейский штурмовой авиаполк (ВДВ) (7-я дивизия ВДВ) отказался вступать в бой под Старомайорском из-за больших потерь на фоне успехов украинских войск на поле боя.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ масштабно наступают на Запорожье, а оккупантам РФ светит "котел". Пропагандисты РФ признают, что у оккупантов проблемы на Бердянском направлении.

Напомним, ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях. Украинские силы пошли в атаку сразу возле нескольких населенных пунктов, рассказали в ISW.

Ранее сообщалось о том, что на Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра. Украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию.

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