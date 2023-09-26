Удар по штаб ЧФ РФ в Севастополе помогли нанести российские офицеры — Kyiv Post

Неспособность Москвы вовремя выплачивать зарплату своим военнослужащим сыграла ключевую роль в ракетном ударе по Севастополю 22 сентября.

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СМИ выяснили неожиданные детали удара ВСУ по штабу ЧФ РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Офицеры ВМФ страны-агрессора России "сливали" Украине информацию о местонахождении и деятельности своих командиров в обмен на денежное вознаграждение. Неспособность Москвы вовремя выплачивать зарплату своим военнослужащим сыграла ключевую роль в ракетном ударе по штаб-квартире Черноморского флота России в Севастополе. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на партизанское движение украинцев и крымских татар Атеш.

По словам источника издания, задержки с выплатами зарплат сами по себе не заставляют российских оккупантов идти против кремлевского режима. Те, кто им помогает, также считают, что Россия ведет преступную войну, которую нужно прекратить.

"Но материальное вознаграждение только помогает им принять решение о сотрудничестве с движением Атеш, оно служит дополнительным стимулом", — добавил он.

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Сколько денег получили информаторы среди оккупантов, не уточняется. Но якобы речь идет о такой сумме, которая была достаточной для "покрытия рисков" для офицеров и их семей. По словам партизан, речь о российских офицерах, которые имеют доступ к "общей деятельности командования Черноморским флотом РФ".

Взрывы в штабе ЧФ РФ в Севастополе

22 сентября ВСУ нанесли по меньшей мере два ракетных удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки часть здания обрушилась.

Удар по штабу ЧФ в Севастополе мог быть нанесен ракетами отечественной разработки или оружием, переданным западными партнерами.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них - российские генералы.

Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник Александр Романчук, он в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.

Пресс-служба ССО сообщила, что операция в Севастополе называлась "Крабовая ловушка". По словам спецназовцев, дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ в оккупированном Севастополе. Бойцы ССО передали данные Воздушным силам для нанесения удара.

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