УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Удар по штаб ЧФ РФ в Севастополе помогли нанести российские офицеры — Kyiv Post

Анна Ярославская
26 сентября 2023, 08:49 обновлено 26 сентября, 08:49
Неспособность Москвы вовремя выплачивать зарплату своим военнослужащим сыграла ключевую роль в ракетном ударе по Севастополю 22 сентября.
Взрыв в Севастополе
СМИ выяснили неожиданные детали удара ВСУ по штабу ЧФ РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Офицеры ВМФ страны-агрессора России "сливали" Украине информацию о местонахождении и деятельности своих командиров в обмен на денежное вознаграждение. Неспособность Москвы вовремя выплачивать зарплату своим военнослужащим сыграла ключевую роль в ракетном ударе по штаб-квартире Черноморского флота России в Севастополе. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на партизанское движение украинцев и крымских татар Атеш.

По словам источника издания, задержки с выплатами зарплат сами по себе не заставляют российских оккупантов идти против кремлевского режима. Те, кто им помогает, также считают, что Россия ведет преступную войну, которую нужно прекратить.

"Но материальное вознаграждение только помогает им принять решение о сотрудничестве с движением Атеш, оно служит дополнительным стимулом", — добавил он.

видео дня

Сколько денег получили информаторы среди оккупантов, не уточняется. Но якобы речь идет о такой сумме, которая была достаточной для "покрытия рисков" для офицеров и их семей. По словам партизан, речь о российских офицерах, которые имеют доступ к "общей деятельности командования Черноморским флотом РФ".

Взрывы в штабе ЧФ РФ в Севастополе

22 сентября ВСУ нанесли по меньшей мере два ракетных удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки часть здания обрушилась.

Удар по штабу ЧФ в Севастополе мог быть нанесен ракетами отечественной разработки или оружием, переданным западными партнерами.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них - российские генералы.

Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник Александр Романчук, он в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.

Пресс-служба ССО сообщила, что операция в Севастополе называлась "Крабовая ловушка". По словам спецназовцев, дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ в оккупированном Севастополе. Бойцы ССО передали данные Воздушным силам для нанесения удара.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине Севастополь черноморский флот РФ новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом — ISW

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом — ISW

08:19 Украина
В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

07:00 Украина
Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW

Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW

06:50 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:49

Удар по штаб ЧФ РФ в Севастополе помогли нанести российские офицеры — Kyiv Post

08:44

Из белой уже никто не готовит: попробуй копеечный рецепт тушеной красной капусты от Ярославского

08:22

Почему оваций не было? Как прошел визит Зеленского в СШАмнение

08:19

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом — ISW

07:44

Германия в два раза сократит помощь беженцам: названы сроки

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
07:00

В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

06:50

Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW

06:35

Как правильно – "за пару хвилин" или "за кілька хвилин": Авраменко удивил ответом

06:22

Очень важные акценты бюджета 2024мнение

Реклама
05:20

Октябрь будет опасным: названо регионы, которые враг будет обстреливать в октябре

04:35

Гороскоп на октябрь 2023 для Овнов: что принесет второй месяц осениВидео

03:40

"Подбор ключей": Свитан раскрыл, почему прекратились атаки на Крымский мостВидео

03:00

Будет нарасхват: 5 хитрых идей, как лучше всего есть сало

02:35

Что будет, если Запад прекратит поддерживать Украину: Свитан описал ужасный сценарийВидео

02:02

Пролежат дольше и не почернеют: эксперт дал идеальные советы по хранению бананов

01:30

Кому не рекомендуется есть сало: неожиданный ответ ошарашит опытных гурманов

00:10

Ефросинина раскрыла секрет своей молодости и стройности

25 сентября, понедельник
23:55

Задача для людей с чрезвычайным зрением: надо найти 4 лица на картинке

23:10

Курс доллара "взлетит" в ближайшее время: банкир рассказал, к чему готовиться украинцам

22:50

Это парализует весь флот: раскрыты последствия сокрушительного удара по штабу ЧФ в Крыму

Реклама
22:14

В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

22:03

Первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

21:47

Врежет почти 9-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

21:26

Война с Россией может длиться еще 10 лет: Свитан ошарашил прогнозомВидео

21:20

Нашли самый вкусный пирог "4 стакана": это уникальный рецепт от хозяек

21:08

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

20:50

Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

20:40

Сергей Стерненко. Удар по Одессе и "месть" россиян за унижение в СевастополеВидеоВидеоблоги

20:29

"Цель только одна": Буданов назвал объекты в РФ, которые находятся под угрозой удара

20:24

Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум: дерзкое заявление Орбана

20:12

Россия подтягивает резервы под Мелитополь: идут бои за освобожденные села

20:10

В России очередная "страшно красивая" мисс победила в конкурсе красоты

20:07

Гороскоп на завтра 26 сентября 2023: Весам – сила, Девам – море гнева

19:43

Расследованием журналистов о российском казино PIN-UP заинтересовались в США в Европе - СМИ

19:36

Малхаз Нодариевич Папиашвили досье

19:30

У россиян не останется ничего: полковник назвал яркий сценарий освобождения КрымаВидео

19:30

Как и Лорак - никому не нужна: в России не хотят идти на концерты певицы Лолиты

19:11

Чем заменить слово-паразит "тіпа": популяризатор языка озвучил украинские аналоги

19:10

Ракетный удар по Одессе: важны нюансимнение

18:38

Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода 26 сентября

Реклама
18:29

"Бавовна" в Крыму только "на первом этапе", ВСУ "гасят" ПВО россиян - СвитанВидео

18:28

Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти: ООН собрала доказательства

17:40

Балтийский флот теперь не может проводить крупные десантные операции - СМИ

17:34

3 запрета, которые стоит соблюдать 27 сентября: приметы, которые защитят от беды

17:24

Без воды, под обстрелами: в Запорожской области нашёлся дядя Волочковой

17:09

Софи Лорен экстренно госпитализировали: что случилось

17:00

"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

16:59

Оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери - разведка Британии

16:55

Церковный праздник 26 сентября: что нельзя делать на Иоанна Богослова

16:44

Пришел воевать с НАТО: бывший мэр российского города попал в плен к ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять