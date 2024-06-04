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"Это ключевая задача": эксперт назвал плюсы для Украины от поражения ПВО РФ на Белгородщине

Алёна Воронина
4 июня 2024, 21:03
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Ударов по комплексам оккупантов, которыми они бьют по Украине с территории РФ, будет становиться еще больше, подчеркнул Мусиенко.
Александр Мусиенко, удар по Белгородской области
Эксперт назвал плюсы для Украины от поражения ПВО РФ на Белгородщине/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram

Украинские военные поразили российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 на территории Белгородской области, ударив по ним из ракетных систем залпового огня Himars. Такие ЗРК российские оккупанты используют как для того, чтобы атаковать Харьковскую область, так и для ударов по украинским воздушным целям. Ранее такая российская военная техника была недосягаемой для украинских систем западного производства, но теперь, когда Запад разрешил бить своим оружием по военным целям на территории РФ, таких ударов будет становиться всё больше.

Удары по российским ЗРК на Белгородщине могут привести к тому, что российским оккупантам придется отвести свои системы ПВО от границы с Украиной. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "УНИАНУ".

"Я думаю, что подобных ударов будет становиться только больше. Ведь расположение комплексов С-300 и С-400 на территории Белгородской области - это одна из приоритетных целей для Сил обороны Украины. Потому что эти комплексы используют для нанесения ударов по Харькову и Харьковщине, а также по назначению - они выполняют задачи по прикрытию неба. И да, нужно открыть возможность для работы нашей авиации, наших самолетов, которые могут отрабатывать ракетами со Storm Shadow и SCALP-G", - отметил Мусиенко.

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Он выразил уверенность в том, что такие удары по средствам противовоздушной обороны российских оккупантов будут продолжаться. Также эксперт не исключает варианта, что в дальнейшем могут происходить также удары ракетами Storm Shadow и SCALP-G еще дальше вглубь территории страны-агрессора России.

По словам Мусиенко, если после этих ударов россияне отведут от границы свои системы ПВО, то нам будет даже лучше. Он отметил, что это и есть ключевая задача Украины, чтобы российские оккупанты как можно дальше отвели свои С-300 и С-400 вглубь своей территории

"Чтобы они по дальности не могли достать ракетами, например, по Харькову, чтобы они не могли контролировать определенную зону в районе Харьковской области, чтобы более свободно действовала наша авиация. Поэтому если они отведут свои системы, нас это также вполне устраивает... В идеале - чтобы они отвели эти установки где-то на 100 километров, тогда в принципе уже станет безопасно и для гражданского населения, и для нашей авиации", - подытожил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Удары Украины по территории РФ - последние новости

Напомним, Украина мощно запустила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США. После того, как США дали разрешение на удары по территории страны-агрессора России Силы обороны нацелили свои HIMARS на российский город Белгород, что в десятках километров к северу от российско-украинской границы.

После этого сообщалось, что оккупанты жалуются на HIMARS. ВСУ начали атаковать наступательные колонны оккупантов на территории страны-агрессора.

Также сообщалось, что HIMARS зрелищно атаковал "баллистику" под Белгородом, горят склады БК. Российские издания подтверждают, что были атакованы те же установки, которые обстреливали Харьковскую область.

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