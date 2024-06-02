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Прилетает прямо по колоннам техники в России: оккупанты жалуются на HIMARS

Яна Ставская
2 июня 2024, 17:49
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ВСУ начали атаковать наступательные колонны оккупантов на территории страны-агрессора.
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Украина начала применять западное вооружение почти сразу после разрешения США / Коллаж: Главред, Фото: DVIDSHUB Flickr, скриншот

Кремлевские пропагандисты раскрыли подробности первых атак западным вооружением по войскам оккупантов уже на территории России. Сообщается об уничтоженных колоннах желавших наступать на Харьковском направлении.

Рупоры Кремля сперва начали лепить фейки о якобы атаках снарядами HIMARS гражданской инфраструктуры Белгородской области, против чего выступает Администрация Байдена. Кроме того, в РФ закатали истерику, что атака из РСЗО HIMARS якобы втягивает НАТО в войну.

Однако другие "военкоры" позже признали, что ВСУ атаковали весьма военные цели.

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"HIMARS активно применяются по приграничной территории РФ - и применяются весьма успешно. Есть результативные удары по колоннам", - утверждает один из военкоров путинского пула.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Украина начала бить по России западным оружием - главное

Ряд стран Запада, включая США, Британию и Германию, позволили бить по территории России своим оружием. Раньше это считалось "красными линиями" НАТО во избежания прямого столкновения с Россией.

Однако даже у этих разрешений есть свои условия. Например, Вашингтон позволяет атаковать исключительно военные объекты оккупантов в зоне, граничащей с Харьковской областью. Все еще есть запрет на использование ATACMS по дальним целям, таким как аэродром "Оленья", где особо активничают обстреливающие Украину Ту.

Зеленский назвал такое разрешение США с "условиями" недостаточным, поскольку Украина все еще не может предотвратить взлет стратегической авиации ВКС РФ.

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