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Взрывы в сельсовете на Закарпатье: чем депутат-бомбист подорвал себя и коллег

Алексей Тесля
16 декабря 2023, 13:43
В Свалявскую городскую больницу доставили 21 пострадавшего, одного перенаправили в Мукачево.
Батрин
Сергей Батрин взорвал грнаті в сельсовете на Закарпатье / Коллаж: Главред, Фото: Facebook С.Батрина, скриншот

В результате взрыва гранат во время сессии сельского совета в селе Керецки на Закарпатье 15 декабря пострадали 26 человек, 6 из них — в тяжелом состоянии.

В Свалявскую городскую больницу доставили 21 пострадавшего. Один из них перенаправлен на лечение в Мукачево, сообщает "Суспильне Ужгород".

"Шесть человек — в тяжелом состоянии, двое — в критическом. Проведен ряд обследований и операций. Врачи делают все возможное. Травмы разные: от повреждения внутренних органов до повреждения конечностей", — рассказывает исполняющий обязанности директора больницы Александр Физер.

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Подробности взрывов в сельсовете на Закарпатье

Как рассказала сотрудница местного ЦНАПа, гранаты в помещении бросил один из депутатов. Взрывы раздались около 11 часов.

"Между 10 и 11 часов это было примерно. Мы были до последнего, пока не вывезли всех раненых, мы были там. Ничего вам сказать по этому поводу не могу. Мы общались со всеми, а что там было – не знаю. Возможно, это личное, но мы ничего не знаем", - говорит работница ЦНАПа.

По некоторым данным закарпатский депутат-подрывник Сергей Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1.

"Во время происшествия в поселковом совете находилось 30 человек. 25 из которых это депутаты, сельский голова Михаил Мушак, два сотрудника финансового отдела и два сотрудника полиции. В сессионном зале на момент взрыва было 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции и Михаил Мушак", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Как известно, 15 декабря на Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета. В результате 26 человек ранены, 6 из них в тяжелом состоянии, медики пытаются реанимировать подрывника.

Как сообщалось ранее, 6 ноября 2023 года в селе Чайки (Киевская область) в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Геннадий Частяков, который работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 13-летний сын Геннадия Частякова после взрыва находится в тяжелом состоянии, его дочь получила легкие повреждения.

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