Мощный взрыв был слышен за несколько километров: на Кубани горел Афипский НПЗ

В ночь на 31 мая в Краснодарском крае страны-агрессора РФ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Как пишут российские пропагандистские СМИ, его атаковали беспилотники.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram, загорелась одна из установок по перегонке мазута.
"Предварительная причина - прилет БПЛА. На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь", - говорится в сообщении.
По информации Telegram-канала SHOT, атака беспилотников произошла около трех часов ночи.
"Завод был окутан пламенем и дымом. Мощный взрыв был слышен за несколько километров", – отмечают на канале.
Также было опубликовано видео, на котором вероятно зафиксирован "прилет" БПЛА по заводу.
На месте работали экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.
Около 4:40 российский губернатор сообщил, что пожар на НПЗ полностью ликвидирован.
Смотрите видео пожара на Афипском НПЗ в нашем Telegram-канале:
Отметим, это не первый случай пожара на нефтеперерабатывающем заводе в РФ в последнее время.
4 мая в Краснодарском крае РФ загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщали местные власти, пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.
5 мая снова был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии прогремели взрывы, начался сильный пожар.
В ночь на 28 мая опять был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод, который расположен недалеко от Крымского моста. Россияне заявили об атаке беспилотниками.
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