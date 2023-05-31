Мощный взрыв был слышен за несколько километров: на Кубани горел Афипский НПЗ

Утром в среду, 31 мая, неизвестный БПЛА якобы обстрелял Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

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Пожар на Афипском НПЗ вспыхнул около трех часов ночи / Фото: скриншот Telegram

В ночь на 31 мая в Краснодарском крае страны-агрессора РФ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Как пишут российские пропагандистские СМИ, его атаковали беспилотники.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram, загорелась одна из установок по перегонке мазута.

"Предварительная причина - прилет БПЛА. На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь", - говорится в сообщении.

видео дня

По информации Telegram-канала SHOT, атака беспилотников произошла около трех часов ночи.

"Завод был окутан пламенем и дымом. Мощный взрыв был слышен за несколько километров", – отмечают на канале.

Афипский НПЗ расположен недалеко от Крымского моста / google.com/maps

Также было опубликовано видео, на котором вероятно зафиксирован "прилет" БПЛА по заводу.

На месте работали экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Около 4:40 российский губернатор сообщил, что пожар на НПЗ полностью ликвидирован.

Смотрите видео пожара на Афипском НПЗ в нашем Telegram-канале:

Отметим, это не первый случай пожара на нефтеперерабатывающем заводе в РФ в последнее время.

4 мая в Краснодарском крае РФ загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщали местные власти, пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.

5 мая снова был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии прогремели взрывы, начался сильный пожар.

В ночь на 28 мая опять был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод, который расположен недалеко от Крымского моста. Россияне заявили об атаке беспилотниками.

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