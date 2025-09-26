Укр
Ситуация близка к критической: в Крыму у сторонников Путина началась истерия

Анна Косик
26 сентября 2025, 09:36
Проблемы с основной сферой экономики России повлияли на ситуацию на временно оккупированном полуострове.
Крым страдает от ухудшения экономической ситуации в России / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Википедия

Что сказал Чубаров:

  • Экономическая ситуация в Крыму ухудшается
  • У сторонников Путина на полуострове началась истерия

Ухудшение экономической ситуации в стране-агрессоре России привело к росту напряжения среди населения и временно оккупированного полуострова Крым. Об этом в эфире Еспресо заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, даже ярые сторонники Кремля начинают проявлять недовольство. А все из-за того, что в Крыму бензин продают уже по талонам, цены растут, а коммунальные услуги резко выросли.

Жители Крыма начали выставлять недовольство на публику

Чубаров отметил, что уже много людей начали вести публичные страницы и вступать в дискуссии об ухудшении экономической ситуации на полуострове. Из них большинство - это сторонники Путина и РФ, в которых уже начались определенные сдвиги в сознании.

"Нет, я не являюсь большим оптимистом относительно уровня сознания российского общества, но когда жизнь станет совсем невыносимой, возможно, и даже вероятно, люди изменят свое отношение к власти", - сказал он.

Председатель Меджлиса отметил, что Россия приближается к состоянию, в котором могут активизироваться внутренние социальные факторы благодаря санкциям против РФ и главное - решительному отпору со стороны ВСУ.

Жители Крыма надеются на уничтожение моста

Как писал Главред, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уже сообщал, что люди, которые находятся во временно оккупированном Крыму и поддерживают Украину присылают сообщения о том, что надеются на уничтожение Крымского моста ракетами "Фламинго".

В последнее время, по его словам, у части жителей полуострова есть подъем ожиданий от ВСУ.

крымский мост инфографика
Крымский мост / Инфографика: Главред

Ситуация в Крыму - последние новости

Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские силы, вероятно, совершили атаку по высокопоставленным представителям России на территории временно оккупированного Крыма.

Накануне также украинская разведка получила полный доступ к компьютерам и серверам самопровозглашенной власти временно оккупированного Крыма. Получено более 100 терабайт разведывательных данных.

Напомним, Главред писал, что на территории временно оккупированного Крыма украинские спецназовцы из подразделения "Призраки" провели успешную операцию. Впервые в истории уничтожены два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

О персоне: Рефат Чубаров

Рефат Чубаров - крымскотатарский и украинский политический и общественный деятель.

В период с 1995 по 1998 год занимал должность заместителя Верховного совета АР Крым. Избирался народным депутатом Украины в 1998-2007 и 2015-2019 годах.

С 2009 года - президент Всемирного конгресса крымских татар.

В ноябре 2013 года стал председателем Меджлиса крымскотатарского народа, пишет Википедия.

