Ситуация близка к критической: в Крыму у сторонников Путина началась истерия

Что сказал Чубаров:
- Экономическая ситуация в Крыму ухудшается
- У сторонников Путина на полуострове началась истерия
Ухудшение экономической ситуации в стране-агрессоре России привело к росту напряжения среди населения и временно оккупированного полуострова Крым. Об этом в эфире Еспресо заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
По его словам, даже ярые сторонники Кремля начинают проявлять недовольство. А все из-за того, что в Крыму бензин продают уже по талонам, цены растут, а коммунальные услуги резко выросли.
Жители Крыма начали выставлять недовольство на публику
Чубаров отметил, что уже много людей начали вести публичные страницы и вступать в дискуссии об ухудшении экономической ситуации на полуострове. Из них большинство - это сторонники Путина и РФ, в которых уже начались определенные сдвиги в сознании.
"Нет, я не являюсь большим оптимистом относительно уровня сознания российского общества, но когда жизнь станет совсем невыносимой, возможно, и даже вероятно, люди изменят свое отношение к власти", - сказал он.
Председатель Меджлиса отметил, что Россия приближается к состоянию, в котором могут активизироваться внутренние социальные факторы благодаря санкциям против РФ и главное - решительному отпору со стороны ВСУ.
Жители Крыма надеются на уничтожение моста
Как писал Главред, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уже сообщал, что люди, которые находятся во временно оккупированном Крыму и поддерживают Украину присылают сообщения о том, что надеются на уничтожение Крымского моста ракетами "Фламинго".
В последнее время, по его словам, у части жителей полуострова есть подъем ожиданий от ВСУ.
Ситуация в Крыму - последние новости
Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские силы, вероятно, совершили атаку по высокопоставленным представителям России на территории временно оккупированного Крыма.
Накануне также украинская разведка получила полный доступ к компьютерам и серверам самопровозглашенной власти временно оккупированного Крыма. Получено более 100 терабайт разведывательных данных.
Напомним, Главред писал, что на территории временно оккупированного Крыма украинские спецназовцы из подразделения "Призраки" провели успешную операцию. Впервые в истории уничтожены два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".
О персоне: Рефат Чубаров
Рефат Чубаров - крымскотатарский и украинский политический и общественный деятель.
В период с 1995 по 1998 год занимал должность заместителя Верховного совета АР Крым. Избирался народным депутатом Украины в 1998-2007 и 2015-2019 годах.
С 2009 года - президент Всемирного конгресса крымских татар.
В ноябре 2013 года стал председателем Меджлиса крымскотатарского народа, пишет Википедия.
