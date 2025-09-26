Радоваться рано: Туск сказал, что может скрываться за изменением позиции Трампа

На днях Трамп резко изменил свою позицию относительно войны в Украине.

Почему Трамп сменил позицию / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Ключевые тезисы:







Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает, что проукраинский поворот президента США Дональда Трампа на самом деле может означать отказ от усилий по окончанию войны. Об этом пишет издание Politico.

На днях Трамп удивил союзников, когда заявил, что Киев может вернуть себе все свои земли и разгромить Россию. Хотя ранее он повторял кремлевские тезисы о войне РФ против Украины и говорил, что страна никогда не вернет себе границы, которые были до 2014 года.

"ЕС поспешил присвоить себе этот разворот: представитель Еврокомиссии заявил, что на Трампа повлияли регулярные контакты с президентом Урсулой фон дер Ляйен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Туска другое мнение о развороте Трампа.

"Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Евросоюза вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается обещание сокращения вмешательства США и передачи ответственности за прекращение войны Европе. Правда лучше иллюзий", - написал Туск.

Издание отметило, что резкие повороты Трампа в войне - от осуждения российского диктатора Владимира Путина до приветливой встречи с ним на Аляске или остановки, а затем возобновления поставок военной помощи Украине - вызывают у Киева и его союзников тревогу относительно реальной позиции Вашингтона.

Может ли Трамп давить на РФ

Дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара говорил, что Дональд Трамп не хочет давить на Россию.

По его словам, то, что он недавно предложил европейцам - отказаться от энергетического сотрудничества с Россией, - выглядит скорее отговоркой, чтобы не делать того, что он сам обещал.

"Перед саммитом на Аляске он угрожал России "адскими тарифами", если она не согласится прекратить военные действия. Однако после этой встречи Трамп не только не ввел санкций против России, но и фактически отказался от своего подхода, пристав на российскую позицию", - напомнил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные Россией территории с помощью ЕС и НАТО.

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что война в Украине не может закончиться путем боевых действий - она завершится дипломатией. По его словам, чем больше продолжается война России и Украины, тем больше теряется жизней.

В то же время, Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать воевать, нападать на новые территории, и для этого ему не обязательно заканчивать войну против Украины.

