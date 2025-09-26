Укр
Читать на украинском
Радоваться рано: Туск сказал, что может скрываться за изменением позиции Трампа

Мария Николишин
26 сентября 2025, 08:32
На днях Трамп резко изменил свою позицию относительно войны в Украине.
фото: Офис президента

Ключевые тезисы:

  • Трамп заявил, что Киев может вернуть себе все свои земли
  • Резкое изменение позиции может означать отказ от усилий по окончанию войны
  • Это вызывает тревогу относительно реальной позиции США

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает, что проукраинский поворот президента США Дональда Трампа на самом деле может означать отказ от усилий по окончанию войны. Об этом пишет издание Politico.

На днях Трамп удивил союзников, когда заявил, что Киев может вернуть себе все свои земли и разгромить Россию. Хотя ранее он повторял кремлевские тезисы о войне РФ против Украины и говорил, что страна никогда не вернет себе границы, которые были до 2014 года.

"ЕС поспешил присвоить себе этот разворот: представитель Еврокомиссии заявил, что на Трампа повлияли регулярные контакты с президентом Урсулой фон дер Ляйен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Туска другое мнение о развороте Трампа.

"Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Евросоюза вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается обещание сокращения вмешательства США и передачи ответственности за прекращение войны Европе. Правда лучше иллюзий", - написал Туск.

Издание отметило, что резкие повороты Трампа в войне - от осуждения российского диктатора Владимира Путина до приветливой встречи с ним на Аляске или остановки, а затем возобновления поставок военной помощи Украине - вызывают у Киева и его союзников тревогу относительно реальной позиции Вашингтона.

Может ли Трамп давить на РФ

Дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара говорил, что Дональд Трамп не хочет давить на Россию.

По его словам, то, что он недавно предложил европейцам - отказаться от энергетического сотрудничества с Россией, - выглядит скорее отговоркой, чтобы не делать того, что он сам обещал.

"Перед саммитом на Аляске он угрожал России "адскими тарифами", если она не согласится прекратить военные действия. Однако после этой встречи Трамп не только не ввел санкций против России, но и фактически отказался от своего подхода, пристав на российскую позицию", - напомнил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные Россией территории с помощью ЕС и НАТО.

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что война в Украине не может закончиться путем боевых действий - она завершится дипломатией. По его словам, чем больше продолжается война России и Украины, тем больше теряется жизней.

В то же время, Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать воевать, нападать на новые территории, и для этого ему не обязательно заканчивать войну против Украины.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

война в Украине Дональд Трамп Дональд Туск война России и Украины
