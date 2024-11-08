Путин может ударить по АЭС неожиданно: эксперт о худшем сценарии

Для Путина, по мнению эксперта Илюхина, человеческие жизни, смерти, беды - пустой звук.

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РФ может нанести опасный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем говорится в материале:

Шаги Путина предугадать сложно, поэтому необходимо быть готовым к худшим сценариям

Украинцам нельзя недооценивать действия врага

Надо быть всегда готовым к отражению нападения из Беларуси

Все украинские атомные электростанции находятся под усиленной охраной бойцов Нацгвардии. Это и неудивительно, ведь нужно быть готовыми ко всему, в том числе и к худшему сценарию, отметил "Новинарне" полковник НГУ Артем Илюхин, который возглавляет Северное Киевское территориальное управление ведомства.

"Многие мои друзья, и военные в том числе, еще в 2021-м - в начале 2022-го убеждали меня, что Путин не нападет, потому что это экономически ему не выгодно и т.д. Так вот, Путин и логическое мышление - это две разные вещи. Он "император всей России, собиратель земель русских". Он так себя видит. Он мечтает, чтобы через тысячу лет о нем вспоминали, как вспоминают о Гае Юлии Цезаре, Петре I. Ему человеческие жизни, смерти, беды - пустой звук. Для него с самого начала это была статистика. Он подготовил свое ватное население, которое ненавидит украинцев и все украинское, которое видит нас "испорченными русскими", которых надо снова перевоспитать и вернуть в состояние анабиоза времен СССР. И для них не существует никаких моральных преград", - подчеркнул он. видео дня

Илюхин подчеркивает, что надежда на то, что у кого-то в руководстве РФ осталось логическое мышление - это хорошо, но не стоит отвергать ни один из вариантов и надо быть готовыми ко всему. Недооценивать россиян нельзя.

"Мол, кто там у них воюет - зеки, "Шторм-Z", "вагнера", "мобики-чмобики"? Но они постоянно меняют тактику боя, постоянно учатся и совершенствуются. Основная масса тех, кого мы называли "чмобиками", уже погибла, а те, что выжили и научились - стали инструкторами или перешли на контракт. И это уже профессиональное войско. И не надо забывать, что в России мобресурса в несколько раз больше, чем в Украине. И они за бешеные деньги - а там реально бешеные деньги платят за счет "нефтерублей" - готовы идти на контракт и воевать", - пояснил полковник.

Однако у врага есть также и свои проблемы, ведь оккупанты не имеют другого выбора, как снимать с судов матросов для отправки на фронт, но мобилизационный ресурс у них все равно больше.

Однако и Беларусь из внимания исключать не стоит. По мнению Илюхина, если было уже одно нападение с их стороны, то оно может повториться. Украинская сторона держит руку на пульсе и проводит разведку и доразведку этого направления. Работу проводит ГУР, Госпогранслужба, ВСУ, Нацгвардия.

"Да, на данный момент угрозы мы не наблюдаем. Но это не значит, что она невозможна. Там постоянно проходят учения, там постоянно присутствует контингент войск Российской Федерации - небольшой на данный момент, но он есть, и контингент войск постоянно действующих вооруженных сил республики Беларусь. Чему-то там они уже научились за эти два с половиной года. Не зря их там "катают" "вагнеры". То есть говорить, что там не подготовленная армия, я не могу и не буду. Еще раз повторю: не надо недооценивать противника, вероятного противника на данный момент. Того соседа, который пустил чужие войска в свой дом и открыл дверь к нам. Надо быть всегда готовым к отражению нападения", - подчеркнул полковник.

Украинско-белорусские отношения Беларусь приняла участие в полномасштабном вторжении России в Украину. Этот факт подтвердил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Республика Беларусь и белорусы находились в разной степени вовлеченности в российско-украинской войне. События ознаменовались наиболее масштабным участием белорусов в боевых действиях за рубежом в XXI веке. По данным МИД Украины, в начале вторжения Александр Лукашенко заверил президента Украины Владимира Зеленского, что не будет привлекать вооруженные силы своей страны на стороне Российской Федерации. На начальных этапах войны Беларусь предоставила свою территорию российским солдатам для нападения на Украину, но, похоже, не посылала своих солдат на войну. В день вторжения Госпогранслужба Украины сообщила о попытке российских войск прорваться через белорусско-украинскую границу на пункте пропуска городка Вильча.

Удары РФ по Украине - что известно

В ночь на 8 ноября 2024 года, начиная с 18:00 7 ноября, враг совершил массированную атаку на Украину. Воздушные Силы вступили в бой с РФ и уже сообщили о сбитии 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х вражеских БпЛА в разных регионах Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар РФ и сделал важное заявление. В результате удара по Одесской области, к сожалению, один человек погиб, есть повреждения частных домов. В Харькове пострадали два десятка человек.

Кроме этого, как писал Главред, около 3:30 утра 8 ноября агрессоры из России нанесли удар 500-килограммовой бомбой по Харькову - попали по жилому многоэтажному дому на Салтовке. Пострадали по меньшей мере 25 человек, среди которых и трехмесячный младенец.

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