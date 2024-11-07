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"Воюй или работай": премьер Шмыгаль объяснил, кому повестки поступят первыми

Даяна Швец
7 ноября 2024, 12:12
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Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным, объясняет премьер Шмыгаль.
'Воюй или работай': премьер Шмыгаль объяснил, кому повестки поступят первыми
Шмыгаль объяснил, кому первому будут приходить повестки / коллаж Главред, фото УНИАН

Коротко:

  • Шмыгаль объяснил озвученный президентом принцип "воюй или работай"
  • Премьер-министр рассказал, кому в первую очередь присылают повестки

Объявленный властями принцип "воюй или работай" уже вступил в силу. Согласно ему, через систему "Оберіг" повестки на мобилизацию в первую очередь получают военнообязанные, которые не платят налогов. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме в четверг.

"Этот принцип уже введен. На сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберіг", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают", - сказал он.

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Инфографика закона о мобилизации
Инфографика закона о мобилизации / фото: Главред

Ранее в новогоднем обращении перед 2024 годом президент Владимир Зеленский впервые озвучил такой принцип. Он подчеркнул, что в Украине не получится просто игнорировать войну: "ты или работаешь, или воюешь".

"Потому что против нас - крупнейшая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должны быть наше единство и борьба", - заявил президент.

Мобилизация в Украине - что известно

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Недавно в ТЦК назвали крайний срок, когда ограниченно годные должны пройти ВВК. Как известно, военнообязанные со статусом "годен к военной службе" могут быть назначены на любую должность в ВСУ.

Также в ТЦК назвали условие, при котором в Украине могут отменить призывную мобилизацию. Как подчеркнул представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, многие украинцы пытаются не замечать войну, считая ее "где-то далеко".

В то же время, как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде таки признали проблемы с мобилизацией. Там рассказали, что Украина не выполняет план Генерального штаба по мобилизации в армию из-за замедления темпов пополнения войск, которое продолжается с августа.

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