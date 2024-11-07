Путин приказал закрепиться до конца месяца: как враг провалил миссию на Харьковщине

На сегодняшний день Силы обороны в полной мере контролируют ситуацию.

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Эксперт прокомментировал ситуацию на Купянском направлении/ Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Ключевое из заявлений Федоренко:

В Харьковской области ВСУ продолжают перехватывать инициативу у РФ

Для защиты Харькова Украине важно получить разрешение для нанесения ударов по РФ

Оккупанты не выполнили задачу закрепиться на левобережном плацдарме реки Оскол

Несмотря на активное использование авиации и все безрезультатные намерения врага, на Харьковском направлении фронта инициатива все еще на стороне Сил обороны Украины. Однако на Купянском направлении агрессоры получили задание до начала текущего месяца закрепиться на левобережном плацдарме реки Оскол, поэтому там ситуация сложнее.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 7 ноября, сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

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"Мы продолжаем выполнять свой долг на двух направлениях. Первое - это населенный пункт Глубокое, где кратчайшее расстояние от линии боевого столкновения до административных границ города Харьков. На сегодняшний день Силы обороны в полной мере контролируют ситуацию. Своевременно определяют, где находится противник, какие у него планы, что он будет делать и как. Объединенной работой ряда бригад, которые стоят на Харьковском направлении, удается бить врага и не давать ему возможности достигать успехов на поле боя. На сегодня можно сказать, что инициатива в полной мере находится в руках Сил обороны", - отметил Федоренко.

Также командир батальона озвучил и проблемные вопросы. Речь идет о возможности противника применять авиацию, бить по самому городу Харьков, по гражданским объектам, инфраструктуре, по жилым домам.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

"Противник активно применяет авиацию и другие средства, которые дают ему возможность бить достаточно далеко. Очень важно, чтобы Украина все же получила разрешение и номенклатуру необходимых ракет для нанесения огневых ударов по военным объектам на территории Российской Федерации. Это касается и аэродромов ближнего базирования. Принципиально важно максимально уменьшить возможность противника применять свою авиацию", - подчеркнул Федоренко.

Однако именно на Купянском направлении ситуация гораздо сложнее.

"Враг имел четко определенную задачу до начала месяца закрепиться на левобережном плацдарме реки Оскол, но этого ему не удалось сделать. Потому что украинская нация продолжает максимально поддерживать Силы обороны всем, чем может. Это, как за счет донатов, так и за счет того, что люди дают все то, что могут собрать: маскировочные сетки, средства, которыми обогревают позиции бойцы, системы радиоэлектронной борьбы. Это также помощь наших партнеров, которые дают возможность иметь необходимое оружие. И, конечно же, это Украинское государство, которое объективно, несмотря на все проблемы, которые у нас есть, сумело повысить качество производимых дронов в Украине. И, что самое важное, количество", - сказал гость эфира.

Хорошей новостью является то, что Силы обороны начали получать больше средств поражения, в частности дронов. Однако, несмотря на все, выйти с противником в паритет по количеству выстрелов артиллерии пока невозможно.

"Рассчитываем на наших дипломатов, на партнеров. Верим в то, что будем иметь необходимый ресурс для того, чтобы в полной мере остановить врага и не дать возможности ему оккупировать левобережную Купянщину", - резюмировал гость эфира.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

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А вот по данным партизан "Атеш", офицеры РФ находятся в панике из-за подготовки к возможному наступлению на правый берег региона. На временно оккупированной территории Геническа в Херсонской области фиксируется перемещение дополнительных сил.

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