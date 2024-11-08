Перемололи почти сотню дронов и ракеты: в ВС вступили в бой с РФ - результаты

Нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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ВСУ осуществили массированную атаку на Украину / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот

О чем идет речь:

Враг ударил по Украине двумя видами ракет и почти сотней шахедов

В результате ночной российской атаки есть пострадавшие, зафиксированы повреждения в четырех областях Украины

В ночь на 8 ноября 2024 года, начиная с 18:00 7 ноября, противник совершил массированную атаку. С территории Ростовской области была выпущена баллистическая ракета "Искандер-М", из воздушного пространства Белгородской области запущены четыре управляемые авиаракеты типа Х-59/69. Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

Также зафиксировано 92 удара ударными беспилотниками "Shahed" и дронами неизвестного типа, которые двигались с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел (РФ) и Чауда (Крым). Вражеская тактическая авиация также нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской и Сумской областях.

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Как рассказали в Воздушных Силах, нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Результаты работы ВС за 8 ноября / ФОТО: Воздушные Силы

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. 26 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины. Один - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!", - говорится в сообщении.

К сожалению, как отметили в Воздушных Силах, в результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Атака на Украину 8 ноября - что известно

Как сообщал Главред, оккупанты ударили ракетой по Киевщине, вспыхнули пожары, пострадали люди. Как сообщили в МВД, по состоянию на 07:30 получили повреждения шесть частных домов, четыре автомобиля, а также произошло возгорание травяного настила и пожар помещения недействующей газовой АЗС.

Кроме этого, оккупанты массированно ударили дронами по Одессе. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения, а один человек погиб.

Также около 3:30 утра 8 ноября российские оккупационные войска нанесли удар 500-килограммовой бомбой по жилому многоэтажному дому на Салтовке в Харькове. Пострадали по меньшей мере 25 человек, среди которых и трехмесячный младенец.

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