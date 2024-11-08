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РФ за ночь атаковала 3 области, десятки пострадавших: Зеленский сделал важное заявление

Алёна Воронина
8 ноября 2024, 10:09обновлено 8 ноября, 10:45
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Оккупанты выпустили по Украине 92 дрона и 5 ракет, а также били авиабомбами. Очень много людей пострадало, в одной из областей погиб человек.
Удар РФ по Украине, Владимир Зеленский
РФ за ночь атаковала 3 области, десятки пострадавших/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Офис президента Украины

Кратко:

  • Оккупанты ударили по 3 областям Украины - Одесской, Харьковской и Киевской
  • В Одесской области один человек погиб, также в 3 областях десятки пострадавших
  • Зеленский сделал заявление после ударов РФ

Российские захватчики вечером 7 ноября и в ночь на 8 ноября совершили атаки на три области Украины - Одесскую, Харьковскую и Киевскую.

В результате удара по Одесской области один человек погиб, есть повреждения частных домов. В Харькове пострадали два десятка человек. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Весь вечер и ночь террористы атаковали наши города и общины. Ракеты, дроны и КАБы против Одесской, Харьковской, Киевской областей. В Харькове в настоящее время известно более чем о 20 пострадавших, среди них младенец. Повреждены жилые дома и инфраструктура. В результате ударов по Одесской области есть повреждения обычных домов. Один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Девять человек пострадали", - отметил президент.

  • РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября.
    РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября. ГСЧС Украины
  • РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября.
    РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября. ГСЧС Украины
  • РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября.
    РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября. ГСЧС Украины
  • РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября.
    РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября. ГСЧС Украины
  • РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября.
    РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября. ГСЧС Украины

Также он отметил, что продолжаются аварийно-спасательные работы в Запорожье после вчерашней атаки. По состоянию на сейчас удар по Запорожью унес жизни 8 человек и более 40 человек получили ранения, среди которых четверо детей.

Президент отметил, что за эту ночь наши украинские военные уничтожили четыре авиационные ракеты и около 60 ударных дронов, которые выпустила РФ (по данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты в целом вечером и ночью выпустили 92 дроны и 5 ракет, а также били авиабомбами).

"Важно совместно и решительно действовать и на международном уровне каждый раз, когда Россия пытается уничтожить нашу жизнь. Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. Украине нужна сила для этого. Это - единственный путь достичь справедливого мира и прекратить смерти наших людей. ПВО, дальнобойность, пакеты вооружения, санкции против агрессора - вот ответ, который необходим не только на словах, но и на действиях", - подчеркнул Зеленский.

  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне
  • Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка
    Россияне атаковали Харьков КАБом, частично разрушена многоэтажка Фото: t.me/synegubov, Суспільне

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 9 ноября РФ ударила 500-килограммовой бомбой по многоэтажке в Харькове. Оккупанты атаковали жилые дома харьковчан, пока те спали. Разрушено несколько этажей в многоэтажке, вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что произошла атака на Киевскую область - оккупанты ударили ракетой, вспыхнули пожары, пострадали люди. Оккупанты продолжают атаки на Киевскую область. Прошлой ночью люди пострадали в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

Напомним, также оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибший и разрушения. Один человек погиб, пострадали девять человек. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения.

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