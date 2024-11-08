"Была кровавая баня": войска РФ и КНДР атакуют позиции ВСУ на Курщине

Армия страны-агрессора России, вероятно, хочет воспользоваться мирным планом Трампа.

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РФ хочет захватить как можно больше территорий / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

Что сейчас происходит на Курщине

Чем обернулась для РФ атака на позиции ВСУ

В чем главная цель наступления оккупантов

Страна-агрессор РФ решила отвоевать как можно больше территории до того момента, как избранный президент США Дональд Трамп предложит заморозить войну России и Украины.

Как пишет Forbes, 810-я бригада морской пехоты РФ и войска КНДР атаковали позиции ВСУ в Курской области с применением не менее 14 БТРов, десять из которых были уничтожены, повреждены или брошены.

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"В 17-тонную машину может втиснуться до 10 военнослужащих, а это означает, что 810-я морская пехотная бригада могла потерять в общей сложности 140 человек, хотя, вероятно, по крайней мере несколько из них смогли спастись из горящих БТРов", —пишет издание.

"Для россиян это была кровавая баня. Но не стоит ожидать, что они прекратят атаковать... Потому что одно из предложений Трампа заключается в том, чтобы Украина и Россия согласились на перемирие вдоль нынешней линии фронта", — пишут журналисты.

Если план Трампа действительно сработает, то Россия фактически сдаст 435 квадратных километров своей территории в обмен на примерно 20% Украины.

"Президент России Владимир Путин может дать добро на этот, казалось бы, выгодный обмен", — говорится в статье.

Forbes отмечает, что Кремль может понести большие потери, пытаясь ликвидировать Курское выступление.

"Этот компромисс — ликвидация выступления в обмен на сотни или даже тысячи жизней — может быть стоящим для российских лидеров, но только если существует реальная перспектива воплощения мирного плана Трампа в жизнь. Пока не понятно, так ли это", — говорится в материале.

По мнению журналистов, основная проблема заключается в том, что Трамп требует создания демилитаризованной зоны вдоль 800-мильной линии фронта, но не предлагает никакого способа обеспечить ее соблюдение, из-за чего его предложение выглядит наивным.

"Россия и Северная Корея, возможно, перебрасывают войска и технику на Курскую дугу в попытке создать условия для перемирия, которое может никогда не наступить", — резюмировали авторы материала.

Мирный план Трампа - последние новости

Главред писал, что сразу после того как американский политик Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, он заявил, что собирается остановить все войны.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ", - заявил Трамп сторонникам в штабе в городе Палм-Бич (Флорида).

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

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