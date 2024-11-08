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Оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибший и разрушения: детали

Алёна Воронина
8 ноября 2024, 08:26обновлено 8 ноября, 09:46
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Один человек погиб, пострадали девять человек. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения.
Удар РФ по Одессе
Оккупанты массированно ударили дронами по Одессе/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Коротко:

  • Оккупанты массированно ударили по Одессе и Одесскому району дронами
  • Один человек погиб, девять пострадали
  • Повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения

Российские захватчики в ночь на пятницу, 8 ноября, массированно ударили дронами по Одессе и Одесскому району. В результате удара один человек погиб, девять человек получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Отмечается, что в результате удара были повреждены частные дома, горели складские помещения и автомобили на территории предприятия, а также было повреждено здание учебного заведения.

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"По предварительным данным один человек погиб в результате циничной вражеской атаки. Спасатели вместе с другими службами ликвидировали последствия ночного обстрела. В частном секторе повреждены жилые дома, в двух из них возник пожар. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 людям, в том числе ребенку и беременной женщине. Спасатели также тушили пожары в складских помещениях и автомобилях на территории предприятия. Пострадало здание учебного заведения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погиб один человек, пострадали девять, отмечают в ГСЧС.

Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, российские захватчики массированно ударили дронами по Одесскому району.

"В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание. В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также, из-за повреждения осколками, в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде зданий выбиты окна", - рассказал Кипер.

Кипер отметил, что на Одесский район была осуществлена массированная атака дронов.

  • РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября.
    РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября. ГСЧС Украины
  • РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября.
    РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября. ГСЧС Украины
  • РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября.
    РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября. ГСЧС Украины
  • РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября.
    РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября. ГСЧС Украины
  • РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября.
    РФ ударила дронами по Одессе и Одесскому району в ночь на 8 ноября. ГСЧС Украины

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 7 ноября ночью и утром Киев был под атакой дронов. В Печерском, Оболонском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах города упали обломки вражеских дронов.

Также ранее сообщалось, что Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ. Известно о двух пострадавших, их жизни ничего не угрожает. Есть повреждения зданий в шести районах столицы.

Кроме этого, из-за удара россиянами КАБами по Сумской области погибла 33-летняя работница АЗС, еще одна женщина - 53-летняя работница "Укрзализныци" - получила ранения. А в Одессе в результате атаки российских дронов повреждена жилая 11-этажка.

В ночь на 9 ноября РФ ударила 500-килограммовой бомбой по многоэтажке в Харькове. Оккупанты атаковали жилые дома харьковчан, пока те спали. Разрушено несколько этажей в многоэтажке, вспыхнул пожар.

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