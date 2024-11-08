Атака на Киевщину: оккупанты ударили ракетой, вспыхнули пожары, пострадали люди

Оккупанты продолжают атаки на Киевскую область. Минувшей ночью люди пострадали в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

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В результате атаки на Киевскую область пострадали 4 человека / Коллаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine

Кратко:

Ночью РФ атаковала столичный регион

На Киевщине пострадали 4 человека

В результате вражеской атаки на Киевскую область ранены четыре человека. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил о ракетной атаке РФ на регион.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей во время ракетной атаки на Киевщину пострадали 4 человека. Это водители автомобилей, которые находились в авто возле места падения обломков. Мужчины получили ранения различной степени тяжести", - написал Кравченко в Telegram.

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В частности, 52-летний мужчина получил сквозное ранение туловища, у 45 и 57-летнего – ранения правой ноги, еще один мужчина получил множественные повреждения всего тела.

Состояние одного из пострадавших тяжелое, еще двое водителей имеют среднее состояние. Еще один человек получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу.

На Киевщине вспыхнул пожар / Фото: t.me/mvs_ukraine

Последствия атаки на Киевщину / Фото: t.me/mvs_ukraine

В МВД Украины уточнили, что по состоянию на 07:30 получили повреждения шесть частных домов, четыре автомобиля.

Также произошло возгорание травяного настила и пожар помещения недействующей газовой АЗС, которые уже ликвидированы. На местах работают все профильные службы.

Воздушные атаки РФ на Украину

Около 3:30 утра 8 ноября российская оккупационная армия ударила 500-килограммовой бомбой по многоэтажке на Салтовке в Харькове. Пострадали как минимум 25 человек, в том числе и трехмесячный младенец.

В ночь на 7 ноября страна-агрессор Россия осуществила очередную массированную дроновую атаку на столицу. Силы ПВО обезвредили более трех десятков российских БпЛА. Воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов.

Главред писал, что рано утром 5 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки вражеских беспилотников. Воздушная тревога в столице была объявлена в шесть часов. Боевая работа по отражению воздушной атаки проходила в Оболонском районе города.

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