Сбиты более 30 БПЛА: Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ

Известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет. Есть повреждения зданий в шести районах столицы.

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Оккупанты атаковали Киев дронами восемь часов / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, КГВА

Кратко:

Над Киевом сбиты десятки дронов

Повреждены здания в шести районах города

В ночь на 7 ноября страна-агрессор Россия осуществила очередную массированную дроновую атаку на столицу. Силы ПВО обезвредили более трех десятков российских БпЛА. Воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов.

Как рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, вражеские дроны заходили на Киев как поодиночке, так и группами.

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"Нападение происходило волнами, с разных направлений, БпЛА заходили на город на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных", - говорится в сообщении.

По словам Попко, в результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.

В результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.

По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет.

"В настоящее время в Киеве нет воздушной тревоги. Но в воздушном пространстве Украины еще есть беспилотники, которые могут двигаться в направлении Киева. Поэтому будьте внимательны и не игнорируйте воздушные сигналы воздушной тревоги!", - добавили в КГВА.

Отметим, по состоянию на 09:18 в Киеве снова объявлена воздушная тревога.

"Киев - 1х БпЛА от Броваров на город. Левобережье. Внимательно", - сообщает monitor.

Ранее Главред писал о массированной атаке на Киев в ночь на 7 ноября. Читайте материал: Киев - под атакой дронов: слышны взрывы, горит многоэтажка и бизнес-центр.

Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ готовит массированный удар по Украине

Со времени последнего массированного ракетного удара в России изготовили более 200 ракет различных типов. Военный эксперт Роман Свитан считает, что оккупанты уже давно могли нанести удар. Скорее всего, что-то их сдерживает.

"Возможно, это какие-то договоренности с США перед выборами, чтобы не эскалировать ситуацию. Потому что Белый дом придерживался договоренностей по неэскалации перед выборами Путина. Здесь прослеживается связь. Я думаю, что именно это является причиной", - сказал он.

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев считает, что после последних атак дронов на Киев есть вероятность, что Россия может готовиться к масштабному комбинированному удару по столице и другим городам Украины.

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