Сбиты более 30 БПЛА: Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ

Кратко:
- Над Киевом сбиты десятки дронов
- Повреждены здания в шести районах города
В ночь на 7 ноября страна-агрессор Россия осуществила очередную массированную дроновую атаку на столицу. Силы ПВО обезвредили более трех десятков российских БпЛА. Воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов.
Как рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, вражеские дроны заходили на Киев как поодиночке, так и группами.
"Нападение происходило волнами, с разных направлений, БпЛА заходили на город на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных", - говорится в сообщении.
По словам Попко, в результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.
В результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.
По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет.
"В настоящее время в Киеве нет воздушной тревоги. Но в воздушном пространстве Украины еще есть беспилотники, которые могут двигаться в направлении Киева. Поэтому будьте внимательны и не игнорируйте воздушные сигналы воздушной тревоги!", - добавили в КГВА.
Отметим, по состоянию на 09:18 в Киеве снова объявлена воздушная тревога.
"Киев - 1х БпЛА от Броваров на город. Левобережье. Внимательно", - сообщает monitor.
Ранее Главред писал о массированной атаке на Киев в ночь на 7 ноября. Читайте материал: Киев - под атакой дронов: слышны взрывы, горит многоэтажка и бизнес-центр.
РФ готовит массированный удар по Украине
Со времени последнего массированного ракетного удара в России изготовили более 200 ракет различных типов. Военный эксперт Роман Свитан считает, что оккупанты уже давно могли нанести удар. Скорее всего, что-то их сдерживает.
"Возможно, это какие-то договоренности с США перед выборами, чтобы не эскалировать ситуацию. Потому что Белый дом придерживался договоренностей по неэскалации перед выборами Путина. Здесь прослеживается связь. Я думаю, что именно это является причиной", - сказал он.
Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев считает, что после последних атак дронов на Киев есть вероятность, что Россия может готовиться к масштабному комбинированному удару по столице и другим городам Украины.
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