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Киев - под атакой дронов: слышны взрывы, горит многоэтажка и бизнес-центр

Анна Ярославская
7 ноября 2024, 06:37обновлено 7 ноября, 07:16
1831
В Печерском, Оболонском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районх города упали обломки вражеских дронов.
Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Что известно:

  • В Киеве работают силы ПВО
  • В пяти районах города есть повреждения

Утром 7 ноября в Киеве работают силы ПВО из-за атаки российских дронов, которая продолжается с ночи. Слышны звуки взрывов. В пяти районах города есть повреждения.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Печерском районе произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона.

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По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

"После пожара на 33 этаже на площади 50 м.кв. произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 технического этажа", - говорится в соообщении, опубликованном в 6:00.

В 6:26 стало известно, что в результате атаки российских беспилотников по Киеву еще в двух районах зафиксировано падение обломков - в Оболонском и Соломенском.

В Оболонском - предварительно на верхнем этаже бизнес-центра возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

В Соломенском районе обломки упали на территорию промышленного предприятия. Достоверной информации о пострадавших пока что нет.

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Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

В 06:29 в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Киева оставаться в укрытиях. По данным мониторинговых каналов, есть информация о новой угрозе дронов.

"Правобережье Киева - до трех БПЛА с севера на юг. Внимание", - пишет monitor.

06:35 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе горит, по предварительным данным, двухэтажный частный дом.

06:44 В Соломенском районе обломки упали на территории медицинского центра. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется.

06:53 В Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего с территории предприятия.

Также в этом же районе в результате падения обломков БпЛА вспыхнул пожар в частном медучреждении. Происходит эвакуация. Пострадавших пока нет.

  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА
  • Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024
    Последствия атаки дронов на Киев 7 ноября 2024 Фото: ГосЧС, КГВА

В 07:01 в КГВА обновили данные о вражеской атаке на столицу. Сообщается, что в пяти районах города зафиксировано падение обломков.

В Голосеевском районе:

  • есть повреждения квартиры в жилом доме, обошлось без пожара, один человек обратился за медицинской помощью;
  • возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

В Печерском районе:

  • произошел пожар в ресторане на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв. Есть частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Соломенский район:

  • на территории предприятия возник пожар складского здания на площади 600 м.кв. Информация о пострадавших уточняется;
  • предварительно обломки упали на территории медицинского центра. Информация о пострадавших уточняется.

В Оболонском районе:

  • возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно пострадавших нет.

Подольский район:

  • в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Информация уточняется.

Воздушные атаки РФ на Киев - последние новости

В ночь на 7 ноября российской оккупанты запустили по территории Украины ударные БпЛА. В Киеве раздавались взрывы, над столицей фиксировали вражеские дроны.

Главред писал, что рано утром 5 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки вражеских беспилотников. Воздушная тревога в столице была объявлена в шесть часов. Боевая работа по отражению воздушной атаки проходила в Оболонском районе города.

В ночь на 4 ноября Киев оказался под атакой российских дронов. Силы ПВО обезвредили все БПЛА врага. Обломки сбитых "шахедов" упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

В ночь на 3 ноября в Киеве и области прогремела серия взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. В столице в результате ночной атаки вражеских беспилотников зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Российские захватчики в ночь 2 ноября запустили по Украине 71 ударный беспилотник, а также управляемую авиационную ракету. Удалось сбить 39 вражеских дронов.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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