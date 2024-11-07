Киев - под атакой дронов: слышны взрывы, горит многоэтажка и бизнес-центр

Что известно:
- В Киеве работают силы ПВО
- В пяти районах города есть повреждения
Утром 7 ноября в Киеве работают силы ПВО из-за атаки российских дронов, которая продолжается с ночи. Слышны звуки взрывов. В пяти районах города есть повреждения.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Печерском районе произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона.
По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар ликвидирован.
"После пожара на 33 этаже на площади 50 м.кв. произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 технического этажа", - говорится в соообщении, опубликованном в 6:00.
В 6:26 стало известно, что в результате атаки российских беспилотников по Киеву еще в двух районах зафиксировано падение обломков - в Оболонском и Соломенском.
В Оболонском - предварительно на верхнем этаже бизнес-центра возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.
В Соломенском районе обломки упали на территорию промышленного предприятия. Достоверной информации о пострадавших пока что нет.
В 06:29 в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Киева оставаться в укрытиях. По данным мониторинговых каналов, есть информация о новой угрозе дронов.
"Правобережье Киева - до трех БПЛА с севера на юг. Внимание", - пишет monitor.
06:35 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе горит, по предварительным данным, двухэтажный частный дом.
06:44 В Соломенском районе обломки упали на территории медицинского центра. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется.
06:53 В Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего с территории предприятия.
Также в этом же районе в результате падения обломков БпЛА вспыхнул пожар в частном медучреждении. Происходит эвакуация. Пострадавших пока нет.
В 07:01 в КГВА обновили данные о вражеской атаке на столицу. Сообщается, что в пяти районах города зафиксировано падение обломков.
В Голосеевском районе:
- есть повреждения квартиры в жилом доме, обошлось без пожара, один человек обратился за медицинской помощью;
- возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
В Печерском районе:
- произошел пожар в ресторане на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв. Есть частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Соломенский район:
- на территории предприятия возник пожар складского здания на площади 600 м.кв. Информация о пострадавших уточняется;
- предварительно обломки упали на территории медицинского центра. Информация о пострадавших уточняется.
В Оболонском районе:
- возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно пострадавших нет.
Подольский район:
- в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Информация уточняется.
Воздушные атаки РФ на Киев - последние новости
В ночь на 7 ноября российской оккупанты запустили по территории Украины ударные БпЛА. В Киеве раздавались взрывы, над столицей фиксировали вражеские дроны.
Главред писал, что рано утром 5 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки вражеских беспилотников. Воздушная тревога в столице была объявлена в шесть часов. Боевая работа по отражению воздушной атаки проходила в Оболонском районе города.
В ночь на 4 ноября Киев оказался под атакой российских дронов. Силы ПВО обезвредили все БПЛА врага. Обломки сбитых "шахедов" упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.
В ночь на 3 ноября в Киеве и области прогремела серия взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. В столице в результате ночной атаки вражеских беспилотников зафиксировано падение обломков в нескольких районах.
Российские захватчики в ночь 2 ноября запустили по Украине 71 ударный беспилотник, а также управляемую авиационную ракету. Удалось сбить 39 вражеских дронов.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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