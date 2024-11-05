Россия атаковала Киев дронами: на Оболони работали силы ПВО

Жителей столицы призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

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Силы ПВО работают по вражеским дронам / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

Киев - под атакой дронов

На Оболони работают силы ПВО

Рано утром 5 ноября в Киеве работают силы ПВО из-за атаки вражеских беспилотников. Воздушная тревога в столице была объявлена в шесть часов.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, боевая работа по отражению воздушной атаки проходит в Оболонском районе города.

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"Силы ПВО работают на Оболони", - говорится в заявлении мэра, опубликованном в Telegram-канале в 06:32.

Жителей столицы призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Ранее мониторинговые каналы сообщали об опасности для правого берега столицы.

"Киев - 1х БпЛА с Севера на город. Правобережье. Внимательно", - писал monitor.

"1х БпЛА с Севера приближается к Киеву. Будет проходить Вышгород на Правый берег. Внимательно в следующие 10 минут", - добавили на канале в 06:54.

В 07:15 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Отметим, в Киевской области боевая работа по отражению атаки вражеских беспилотников началась еще в начале этой ночи.

Кроме того, в Воздушных силах информировали о движении "Шахедов", в частности, вдоль водохранилища курсом на Вышгород / Киев.

Вечером 4 ноября армия РФ запустила в сторону Украины несколько групп ударных беспилотников. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. Около одиннадцати часов сигнал тревоги раздался и в столице. Позже стало известно о работе ПВО в районе Киева и в Киевской области. Около 02:40 в столице тогда заявили об отбое тревоги.

Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки дронов на Киев - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 4 ноября Киев оказался под атакой российских дронов. Силы ПВО обезвредили все БПЛА врага. Обломки сбитых "шахедов" упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

В ночь на 3 ноября в Киеве и области прогремела серия взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. В столице в результате ночной атаки вражеских беспилотников зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Российские захватчики в ночь 2 ноября запустили по Украине 71 ударный беспилотник, а также управляемую авиационную ракету. Удалось сбить 39 вражеских дронов.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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