Россия атаковала Киев дронами: на Оболони работали силы ПВО

Кратко:
- Киев - под атакой дронов
- На Оболони работают силы ПВО
Рано утром 5 ноября в Киеве работают силы ПВО из-за атаки вражеских беспилотников. Воздушная тревога в столице была объявлена в шесть часов.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, боевая работа по отражению воздушной атаки проходит в Оболонском районе города.
"Силы ПВО работают на Оболони", - говорится в заявлении мэра, опубликованном в Telegram-канале в 06:32.
Жителей столицы призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Ранее мониторинговые каналы сообщали об опасности для правого берега столицы.
"Киев - 1х БпЛА с Севера на город. Правобережье. Внимательно", - писал monitor.
"1х БпЛА с Севера приближается к Киеву. Будет проходить Вышгород на Правый берег. Внимательно в следующие 10 минут", - добавили на канале в 06:54.
В 07:15 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Отметим, в Киевской области боевая работа по отражению атаки вражеских беспилотников началась еще в начале этой ночи.
Кроме того, в Воздушных силах информировали о движении "Шахедов", в частности, вдоль водохранилища курсом на Вышгород / Киев.
Вечером 4 ноября армия РФ запустила в сторону Украины несколько групп ударных беспилотников. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Около одиннадцати часов сигнал тревоги раздался и в столице. Позже стало известно о работе ПВО в районе Киева и в Киевской области. Около 02:40 в столице тогда заявили об отбое тревоги.
Атаки дронов на Киев - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 4 ноября Киев оказался под атакой российских дронов. Силы ПВО обезвредили все БПЛА врага. Обломки сбитых "шахедов" упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.
В ночь на 3 ноября в Киеве и области прогремела серия взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. В столице в результате ночной атаки вражеских беспилотников зафиксировано падение обломков в нескольких районах.
Российские захватчики в ночь 2 ноября запустили по Украине 71 ударный беспилотник, а также управляемую авиационную ракету. Удалось сбить 39 вражеских дронов.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Другие новости:
- Второй раз за неделю: дроны атаковали НПЗ в России и "проверили" ПВО Крыма
- Дрон попал в квартиру: соседи рассказали детали гибели 14-летней Марии из Киева
- Дрон разрушил квартиру популярного украинского телеведущего и актера
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред