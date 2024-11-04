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Ночная атака РФ на Киев: силы ПВО сбили все вражеские дроны

Анна Ярославская
4 ноября 2024, 06:39
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Обломки сбитых "шахедов" упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.
Атака дронов, дроны, ПВО
Дроны РФ снова атаковали Киев / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

  • РФ атаковала Киев дронами
  • Все вражеские беспилотники были сбиты
  • Обломки БПЛА упали в двух районах столицы

В ночь на 4 ноября Киев оказался под атакой российских дронов. Силы ПВО обезвредили все БПЛА врага.

"Очередная ночь с очередной атакой на Киев беспилотников вооруженных сил России. Враг использовал уже привычную тактику. Но снова не достиг цели - наши силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БпЛА противника были обезврежены", - сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Обломки сбитых "шахедов" упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

Как уточнили в КГВА, были зафиксированы локальные пожары - горела трава и подстилка. Обошлось без пострадавших и разрушений.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на 4 ноября в Харькове прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу КАБами. В результате был поврежден супермаркет в Шевченковском районе города. Пострадали более 10 человек.

В ночь на 3 ноября в Киеве и области прогремела серия взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. В столице в результате ночной атаки вражеских беспилотников зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Российские захватчики в ночь 2 ноября запустили по Украине 71 ударный беспилотник, а также управляемую авиационную ракету. Удалось сбить 39 вражеских дронов.

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