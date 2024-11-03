В Украине гремят взрывы: регионы забрасывают Шахедами, КАБами и баллистикой

Во многих областях Украины работали силы ПВО.

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Россияне атаковали Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Вражеские дроны запустили с севера страны и с юга. Пролет Шахедов был зафиксирован в Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях. В Воздушных силах отмечали, что беспилотники летели курсом на Киев из Сумской и Черниговской областей.

Во многих областях были слышны взрывы. Украинские силы ПВО работали, уничтожая Шахеды.

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