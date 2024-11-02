Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

Алёна Воронина
2 ноября 2024, 12:23
98
Удалось сбить 39 вражеских дронов, 5 дронов вернулись в страну-агрессора Россию. Силы ПВО продолжают работать.
Удар по Киеву 2 ноября, дрон Шахед
Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед"/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, depositphotos.com/ua

Российские захватчики в ночь 2 ноября запустили по Украине 71 ударный беспилотник, а также управляемую авиационную ракету.

По состоянию на 11:00 удалось сбить 39 вражеских дронов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 02 ноября 2024 года (с 19:00 1 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской обл. и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск - рф. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что 21 беспилотник был локально потерян, 5 дронов вернулись в страну-агрессора Россию.

Также в Воздушных силах отметили, что продолжается работа по сбиванию вражеских беспилотников.

"По предварительным данным, в результате российской атаки, из-за падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях", - отметили в Воздушных силах.

Удар по Украине 2 ноября
Удар по Украине 2 ноября/ Воздушные силы ВСУ

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине дронами и ракетами - последние новости

Как Главред сообщал ранее, РФ массированно ударила по Киеву дронами утром 2 ноября. Из-за удара дроном были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание. Как стало известно, обломки дронов упали в 6 районах, есть разрушения. В частности, вспыхнул пожар в результате попадания обломков дрона в офисное помещение в Шевченковском районе столицы.

В ночь на 1 ноября РФ запустила по Украине ракеты и 48 дронов. Были пострадавшие и разрушения в нескольких областях. В одной из областей спасатели доставали людей из горящего дома.

1 ноября РФ ударила ракетами по жилым домам в Харькове. Был зафиксирован прилет в жилой частный дом, также повреждены многоэтажные дома, сообщил Олег Синегубов.

Также, как сообщал Главред, 1 ноября РФ попала двумя ракетами по полицейским в Харькове. В результате ракетной атаки погиб полковник, многие полицейские ранены.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине беспилотник беспилотники дроны атака дронов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине: что для этого нужно

РФ может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине: что для этого нужно

12:27Украина
Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

12:23Украина
Украине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США Шамшур

Украине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США Шамшур

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

Как правильно сказать на украинском "С легким паром": Авраменко поразил объяснением

Как правильно сказать на украинском "С легким паром": Авраменко поразил объяснением

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

Последние новости

12:37

Как отмыть кастрюлю от жирного налета: нужна только картошка и соль

12:27

РФ может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине: что для этого нужно

12:23

Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

12:10

Ведущий почти выгнал певца Melovin из студии

12:00

Украине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США ШамшурВидео

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноябряНовые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября
11:41

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для опытных водителейВидео

11:40

РФ наступает на многих направлениях: Сирский назвал основные преимущества врага

11:33

РФ перебросила более 7 тыс. солдат КНДР в районы вблизи Украины - ГУР

11:22

РФ запускает по Украине обновленные "Шахеды": эксперт предупредил о плане Путина

Реклама
11:08

В России скончалась актриса сериала "Интерны" и "Универ"

10:43

Многие его видели: что означает символ "CE" на товарах

10:35

Заводы Рейнметалл в Украине: сколько снарядов будут производить?мнение

09:49

Большинство совершает ошибку: нужно ли мыть сырое мясо

09:17

РФ массированно ударила по Киеву, обломки упали в 6 районах, есть разрушения: деталиФото

09:16

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:03

Российские захватчики оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области - DeepState

08:56

Как очистить деревянные лопатки от жира и запаха: хитрый трюк для хозяекВидео

08:00

Война закончится в 2025-м, РФ не спасут даже 150 тысяч солдат КНДР – астрологВидео

07:59

Просто и доступно: как сделать незамерзающую жидкость для омывателя авто

07:07

Частично разрушены 2 этажа 16-этажки: РФ массированно ударила по Киеву дронамиФото

Реклама
07:05

Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

06:22

В России собрались массово закрывать колонии: куда делись все зэки?мнение

06:20

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

05:58

Гороскоп на завтра 3 ноября: Козерогам - божественное самочувствие, Ракам - прибыль

05:30

Головоломка для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти рыбу

05:05

Какой сегодня праздник 2 ноября 2024: что не запрещено делать, чтобы не иметь проблем

04:42

Может быть опасным на улице: как дышать на морозе правильно

04:10

Почему говорить "відсутні документи" неправильно: какое выражение следует использоватьВидео

03:30

Большинство удивится: что означает логотип BMW и как он расшифровывается

01:38

Как спички: 4 самые вспыльчивые знаки зодиака

01:34

"Риск потерять большое количество территорий": неутешительный сценарий от лейтенанта ВСУ

01:30

Худший сценарий для ВСУ: появился тревожный прогноз сроков начала боев за ДнепрВидео

01:22

У Лаврова "пригорело" из-за помощи Турции Украине

00:34

Вступления в НАТО не будет: Венгрия отличилась заявлением о соглашении с Украиной

00:18

Украине хватит солдат на 6-12 месяцев войны - NYT со ссылкой на Пентагон

01 ноября, пятница
23:31

"Мы могли бы ударить превентивно": Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР

23:15

Польша предлагает Украине покупать оружие в кредит - Сикорский

22:08

РФ пытается захватить большой украинский город до Нового года - Коваленко

22:02

Чем можно вывести блох у щенков в домашних условиях: безопасные методы

21:51

Идут тяжелые бои, пехота продвигается: оккупанты зашли в Максимовку - военный

Реклама
21:44

"Рассорить Россию и Китай": Трамп проговорился о планах своей внешней политики

21:41

Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улетВидео

21:20

В Сумах российский "шахед" ударил по 9-этажке - среди раненных беременная

20:41

"Размером поменьше": что происходит с могилой Анастасии Заворотнюк - детали

20:15

США предоставят Украине вооружение на 425 млн долларов: что вошло в пакет помощи

20:12

Здание полностью разрушено, есть погибшие: РФ попала двумя ракетами по полицейскимФото

20:05

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

20:04

Доллар "взлетел": новый курс будет уже с 4 ноября

19:58

В Украине запускают 5G-связь: Федоров анонсировал тестирование в трех городах

19:57

Украину будет засыпать снегом: осадки будут не только в Карпатах

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять