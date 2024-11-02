Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

Российские захватчики в ночь 2 ноября запустили по Украине 71 ударный беспилотник, а также управляемую авиационную ракету.
По состоянию на 11:00 удалось сбить 39 вражеских дронов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"В ночь на 02 ноября 2024 года (с 19:00 1 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской обл. и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск - рф. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 беспилотник был локально потерян, 5 дронов вернулись в страну-агрессора Россию.
Также в Воздушных силах отметили, что продолжается работа по сбиванию вражеских беспилотников.
"По предварительным данным, в результате российской атаки, из-за падения обломков, повреждены многоквартирные и частные дома в Сумской, Полтавской, Киевской и Одесской областях", - отметили в Воздушных силах.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине дронами и ракетами - последние новости
Как Главред сообщал ранее, РФ массированно ударила по Киеву дронами утром 2 ноября. Из-за удара дроном были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание. Как стало известно, обломки дронов упали в 6 районах, есть разрушения. В частности, вспыхнул пожар в результате попадания обломков дрона в офисное помещение в Шевченковском районе столицы.
В ночь на 1 ноября РФ запустила по Украине ракеты и 48 дронов. Были пострадавшие и разрушения в нескольких областях. В одной из областей спасатели доставали людей из горящего дома.
1 ноября РФ ударила ракетами по жилым домам в Харькове. Был зафиксирован прилет в жилой частный дом, также повреждены многоэтажные дома, сообщил Олег Синегубов.
Также, как сообщал Главред, 1 ноября РФ попала двумя ракетами по полицейским в Харькове. В результате ракетной атаки погиб полковник, многие полицейские ранены.
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