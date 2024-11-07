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РФ атакует Украину роем дронов: в Киеве раздаются взрывы, есть большие повреждения

Руслана Заклинская
7 ноября 2024, 01:56обновлено 7 ноября, 02:31
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Российские оккупанты запустили по Украине ударные дроны, в Киеве и области работают силы ПВО.
РФ атакует Украину роем дронов: в Киеве раздаются взрывы, есть большие повреждения
Россияне атакуют Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • РФ запустила по Украине БПЛА
  • В результате вражеской атаки в Голосеевском районе Киева существенно повреждена квартира
  • Возник пожар на территории гаражного кооператива

В ночь на 7 ноября российской оккупанты запустили по территории Украины ударные БпЛА. В Киеве раздаются взрывы, над столицей фиксируют вражеские дроны. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и КГВА.

"Группа ударных БпЛА с севера курсом на Киев! Находитесь в укрытиях!" - призвали защитники неба в 1:12.

видео дня

Около 1:38 Киевская городская военная администрация сообщила, что вражеские беспилотники находятся в небе над городом. Силы ПВО работают по вражеским целям.

После этого в Киеве слышали серию взрывов. Власти призвали жителей столицы оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

"Несколько вражеских БпЛА над городом! Продолжается боевая работа ПВО", - говорится в сообщении.

По данным КГВА, в результате российской атаки дронами существенно повреждена квартира в Голосеевском районе столицы. Пожара на месте нет. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Также в этом районе зафиксирован пожар на территории гаражного кооператива. Оперативные службы следуют на место. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Кто такой Сергей Попко?

Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

Обновлено в 2:28: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в некоторых квартирах жилого дома в Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, ударной волной повреждены окна.

"Обращения к медикам пока не поступало. В месте рядом, где находятся гаражи, пылает помещение СТО. Работают пожарные. К медикам там тоже никто не обращался", - рассказал он.

Движение ударных БпЛА по Украине

В воздушном пространстве ряда областей Уркаины находятся российские "Шахеды". По данным Воздушных сил, по состоянию на 2:02 зафиксировано:

  • БпЛА над Киевом,
  • БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину,
  • БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей
  • БпЛА на Кировоградщине, Николаевщине и Херсонщине в северо-западном направлении
  • БпЛА на севере Полтавщины в западном направлении
  • БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск).
инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, Россия активно работает над повышением устойчивости дронов-камикадзе "Шахед" к украинским системам радиоэлектронной борьбы. Авиационный эксперт Константин Криволап пояснил, что дроны часто летают кругами и экспериментируют с высотой полета, чтобы избежать обнаружения системами ПВО.

Также российские военные адаптировали дроны-"Шахеды" для украинских условий, уменьшив объем топливного бака и увеличив боевую часть. Теперь некоторые из них оснащены боевой частью до 80 кг, а также термобарическими зарядами, которые создают сильный вакуум и разрушительную ударную волну.

Как сообщал Главред, Россия значительно усилила свои возможности для массированных ракетных ударов по Украине. Эксперт по авиации Валерий Романенко отметил, что российские захватчики могут ждать морозов для нанесения ударов.

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