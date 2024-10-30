Россия накопила сотни ракет и готовится к удару: назван возможный срок

В России уже изготовили более 200 ракет различных типов.

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РФ готовит массированный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: pexels, СНБО

Главное из заявления эксперта:

У россиян есть более тысячи ракет, которые готовы к удару

Россия может нанести массированный удар по Украине после выборов в США

Со времени последнего массированного ракетного удара в стране-агрессоре России изготовили более 200 ракет различных типов. Однако количество ракет сейчас не влияет на принятие решений. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии ТСН.ua.

По его словам, у россиян есть более тысячи ракет, они уже давно могли нанести удар. Скорее всего, что-то их сдерживает.

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"Возможно, это какие-то договоренности с США перед выборами, чтобы не эскалировать ситуацию. Потому что Белый дом придерживался договоренностей по неэскалации перед выборами Путина. Здесь прослеживается связь. Я думаю, что именно это является причиной", - сказал он.

Свитан считает, что другие причины не должны сдерживать россиян в ударах по объектам внутри Украины.

"Какие там были включены механизмы - это уже, скорее всего, история потом расскажет. Реально сейчас видна такая договоренность. Как только эти договоренности исчезнут, атака может быть однозначной", - говорит эксперт.

Полковник ВСУ в запасе также предположил, что Россия может нанести массированный удар по Украине, например, после выборов в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Кроме того, подчеркнул он, следующая массированная атака не будет связана с похолоданием в ноябре.

"Скорее всего, это будет связано с выборами. То есть после выборов россияне могут нанести удар. Или если им что-то не понравится, или они захотят создать напряженность до выборов. Поэтому это может произойти в любой момент", - подытожил военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером среды, 30 октября, в Одессе прогремели взрывы. Известно, что оккупанты выпустили по Одесской области около десяти ракет.

Вечером 29 октября россияне также атаковали Украину шахедами. Вражеские ударные беспилотники зафиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в ночь на 29 октября враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по городу Кривой Рог из Крыма. Ударные беспилотники оккупанты запускали с направлений Орел и Курск.

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