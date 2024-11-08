Ночью РФ ударила 500-килограммовой бомбой по многоэтажке в Харькове: что известно

Оккупанты атаковали жилые дома харьковчан, пока те спали. Разрушены несколько этажей в многоэтажке, вспыхнул пожар.

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Оккупанты обстреляли спальные районы Харькова / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Около 3:30 утра 8 ноября российская оккупационная армия ударила 500-килограммовой бомбой по многоэтажке на Салтовке в Харькове. Пострадали как минимум 25 человек, в том числе и трехмесячный младенец. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, число пострадавших продолжает расти.

О взрывах в городе стало известно около трех часов утра.

"Последние два прилета - район плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова. Еще есть предварительная информация об ударе по одному из наиболее пострадавших "спальных" районов города", - написал Терехов в 03:40.

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Позже он уточнил, что один из КАБов ударил по 12-этажке в Салтовском районе Харькова. Разрушены несколько этажей, вспыхнул пожар. Под завалами находятся люди.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что оккупанты в 3:30 ударили по Салтовскому и Шевченковскому районам Харькова.

На Салтовке 25 раненых, пять из них - госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуированы 30 человек, в том числе четверо детей.

Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выходы станции метро.

В самом центре города удар оккупантов пришелся по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома.

Еще одно попадание возле жилой застройки в центральной части города. Повреждены по меньшей мере 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Такие удары 500-килограммовыми авиабомбами - это целенаправленный террор врага", - добавил Синегубов.

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

РФ готовит массированный удар по Украине

Как сообщал Главред, со времени последнего массированного ракетного удара в России изготовили более 200 ракет различных типов. Военный эксперт Роман Свитан считает, что оккупанты уже давно могли нанести удар. Скорее всего, что-то их сдерживает.

"Возможно, это какие-то договоренности с США перед выборами, чтобы не эскалировать ситуацию. Потому что Белый дом придерживался договоренностей по неэскалации перед выборами Путина. Здесь прослеживается связь. Я думаю, что именно это является причиной", - сказал он.

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев считает, что после последних атак дронов на Киев есть вероятность, что Россия может готовиться к масштабному комбинированному удару по столице и другим городам Украины.

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