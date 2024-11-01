Разрушена гражданская инфраструктура: Харьков под вражеским ударом, есть пострадавшие

Российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Харькову и пригороду областного центра.

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Россияне обстреляли Харьков / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Харьковская областная прокуратура

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Россияне обстреляли Харьков и пригород

Под прицелом была гражданская инфраструктура

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков и пригород. В результате атаки разрушена жилая инфраструктура, есть раненые среди гражданских жителей. Об этом сообщает Полиция Харьковской области и Харьковская областная прокуратура.

Обстрел Дергачей

Согласно обнародованной информации, в четверг, 31 октября, около 21:00 одна управляемая авиабомба попала по территории частного предприятия в городе Дергачи.

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Полиция Харьковской области уточняет, что в результате обстрела произошел пожар. Пострадало двое гражданских людей, которые работают охранниками.

"39-летний мужчина получил осколочные ранения стеклом, у 64-летнего - острая реакция на стресс. Состояние здоровья обоих пострадавших удовлетворительное. Еще один 42-летний мужчина находился рядом с предприятием. У него острая реакция на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь на месте.", - говорится в сообщении.

На местах попаданий следственно-оперативные группы, взрывотехники собирают доказательства преступлений, связанных с военной агрессией РФ.

Обстрел Харькова

Вторая авиабомба попала в землю на окраине Харькова. Поврежден частный дом и три автомобиля.

"Пострадали мужчина 37 лет и женщина 49 лет, у них острая реакция на стресс. В общем, в результате обоих обстрелов пока известно о пяти людях, которые обратились за медицинской помощью", - сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, россияне ударили по Одессе ракетой. Под ударом оказалась пожарная часть. По информации ГСЧС, взрыв прогремел во время воздушной тревоги. Спасатели шли в укрытие и в этот момент враг ударил по городу ракетой.

Ночью 31 октября российские оккупанты также атаковали Полтавщину ударными беспилотниками типа "Шахед". Вследствие этого серьезно повреждены частные дома. Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину. Он отметил, что спасенных людей достали из горящего дома. Информации о погибших нет.

Вечером этого же дня, россияне осуществили запуск "Шахедов" с севера и юга. Воздушную тревогу из-за ударных дронов объявили в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской областях и в Киеве. О серьезной опасности предупредили жителей Киева.

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