Оккупанты продвинулись возле 3 городов Донетчины: в ISW рассказали подробности

Российская оккупационная армия существенно продвинулась на трех участках фронта - возле Покровска, Курахово и Северска.

Однако на ряде других направлений также продолжаются активные бои. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В Донецкой области российским захватчикам удалось продвинуться на восток от Северска, а именно на юг от Верхнекаменского.

Оккупанты пытались наступать в районе Часового Яра, однако не имели успеха. Также захватчики продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но там им тоже не удалось добиться успеха. Аналитики отмечают, что российские "военкоры" жаловались, что штурмы у Торецка замедлились из-за плохой погоды.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что на Краматорском направлении российские войска перебросили около 47,5- 48 тысяч бойцов, до 212 танков и 834 единицы бронетехники.

Оккупационная российская армия также продвинулась на юг от Покровска, отмечают аналитики. Геолокационные кадры указывают на то, что враг мог захватить Новоалексеевку.

Также российские войска продвинулись на север и северо-восток от Курахово. Враг имел успех возле Новоселидовки и Ильинки.

На Угледарском направлении россияне не имели продвижений.

Аналитики также рассказали, что на Харьковщине оккупанты пытаются подойти на такое расстояние к городу Харьков, чтобы бить по нему из артиллерии. С этой целью враг продолжал наступательные операции вблизи Волчанска и Старицы, но захватчикам не удалось продвинуться.

Также в ISW рассказали, что оккупанты имели незначительное продвижение в Запорожской области во время локальных наземных атак. Захватчики не прекращают атаки возле Нестерянки и Новоандреевки, что вблизи Роботино. Оккупанты продолжают проводить наземные атаки на Днепровском направлении, но продвижений не было.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.