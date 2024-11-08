РФ оккупировала Новоалексеевку на Донбассе - DeepState

Кратко:
- Армия РФ захватила село на Донбассе
- Оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов
Российская армия оккупировала Новоалексеевку в Донецкой области. Об этом в ночь на 8 ноября сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.
Кроме того, россияне продвинулись возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки в Донецкой области.
Справка. Новоалексеевка – село Селидовской городской общины Покровского района Донецкой области в Украине. По данным переписи 2001 года, население села составляло 177 человек.
Ситуация на фронте - последние новости
Армия страны-агрессора РФ 4 ноября оккупировала село Степановка Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.
Как сообщал Главред, Силы Обороны Украины восстановили свои позиции в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время у российской оккупационной армии есть продвижения возле четырех населенных пунктов - Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке.
Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что об обвале фронта говорить пока рано.
По его словам, обвал фронта - это прорыв вражеских сил на ширине 20-30 км и вглубь на 20 км.
"На фронте на самом деле сложно, но говорить о катастрофе я бы не рискнул (…) У нас произошел прорыв вражеских сил на глубину 6-7 км на некоторых участках. То есть об обвале фронта в классическом понимании наверное не приходится говорить", - сказал Селезнев.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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