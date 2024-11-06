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Ситуация критическая: в Донецкой ОВА рассказали, как "выживает" прифронтовой город

Марина Фурман
6 ноября 2024, 17:20
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На данный момент в Покровске продолжаются эвакуационные мероприятия.
Покровск, Филашкин
Какая ситуация в Покровске / Коллаж: Главред, фото Нацполиция, скриншот из видео

Основное:

  • В Покровске остаются люди
  • Город регулярно обстреливается оккупантами

Еще в конце лета Покровск цеплялся за иллюзию мирной тыловой жизни, хотя фронт стремительно приближался. Однако сейчас ситуация в городе критическая. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Игорь Филашкин.

По его словам, ситуация в Покровске остается крайне сложной из-за значительных проблем с поставками воды, электроэнергии и газа.

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"В городе работают некоторые магазины Укрпочта. То есть самый минимум для поддержки людей в городе работает. Ну очень огромные проблемы с водо-, газо-, электроснабжением. Враг каждый день обстреливает город", - отметил глава ОГА.

При этом Филашкин добавил, что в Покровской громаде Донецкой области остаются 18 тысяч человек, среди которых 99 детей. Он отметил, что эвакуация продолжается.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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Как ранее писал Главред, на Покровско-Кураховском направлении, на узкой полосе, оккупанты сосредоточили вместе с резервами около 120 тысяч. По словам Дмитрия Жмайло, несмотря на то, что в ВСУ улучшилась ситуация с артиллерийскими средствами, дефицит пехотных подразделений Сил обороны дает о себе знать.

Недавно представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук объяснял, что российские войска ведут наступление на Покровском направлении преимущественно небольшими пехотными группами, действия которых поддерживаются автомобильной техникой - багги. Однако оккупанты также стремятся наступать и с помощью механизированной техники, пытаясь к бездорожью достичь тактических продвижений.

Максим Жорин сообщал, если войска агрессора России оккупируют Покровск, для них откроется множество возможностей, чтобы продвигаться дальше.

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