Возобновили позиции возле Дружбы: у ВСУ есть успехи на Торецком направлении

По данным DeepState, у российских оккупантов есть продвижения возле четырех населенных пунктов.

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ВСУ восстановили положение в селе Дружба / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Главред ​

Кратко:

ВСУ восстановили позиции в селе Дружба

Армия РФ продвинулась возле четырех населенных пунктов

Силы Обороны Украины восстановили свое положение в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время у российской оккупационной армии есть продвижения возле четырех населенных пунктов.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков мониторингового проекта DeepState.

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"Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке Донецкой области.

Дружба на карте / Фото: deepstatemap

Карта deepstatemap

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что по району Дружбы, а также Торецка и Петровки российская авиация нанесла бомбовые удары.

В Торецке и в направлении Щербиновки россияне атаковали четыре раза.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в течение недели российская армия оккупировала около 150 квадратных километров территории в Донецкой области. Оккупанты также готовятся к наземным атакам на Запорожье. Об этом сообщил командир Центра разведки Минобороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

В Генштбае ВСУ сообщили, что наступательные силы оккупантов сосредоточены на Кураховском и Покровском направлениях. Кроме этого, РФ активно атакует позиции ВСУ на Лиманском направлении. Силы обороны делают все, чтобы сдержать натиск оккупационных войск.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты накапливают силы для нового наступления. По его данным, враг стягивает свои силы на Запорожском направлении. Свое наступление они могут начать в направлении Гуляйполя.

Оккупанты давят на украинские позиции в районе города Часов Яр, что в Донецкой области, и пытаются окружить группировку ВСУ.

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