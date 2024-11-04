Возобновили позиции возле Дружбы: у ВСУ есть успехи на Торецком направлении

Кратко:
- ВСУ восстановили позиции в селе Дружба
- Армия РФ продвинулась возле четырех населенных пунктов
Силы Обороны Украины восстановили свое положение в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время у российской оккупационной армии есть продвижения возле четырех населенных пунктов.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков мониторингового проекта DeepState.
"Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке Донецкой области.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что по району Дружбы, а также Торецка и Петровки российская авиация нанесла бомбовые удары.
В Торецке и в направлении Щербиновки россияне атаковали четыре раза.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, в течение недели российская армия оккупировала около 150 квадратных километров территории в Донецкой области. Оккупанты также готовятся к наземным атакам на Запорожье. Об этом сообщил командир Центра разведки Минобороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
В Генштбае ВСУ сообщили, что наступательные силы оккупантов сосредоточены на Кураховском и Покровском направлениях. Кроме этого, РФ активно атакует позиции ВСУ на Лиманском направлении. Силы обороны делают все, чтобы сдержать натиск оккупационных войск.
Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты накапливают силы для нового наступления. По его данным, враг стягивает свои силы на Запорожском направлении. Свое наступление они могут начать в направлении Гуляйполя.
Оккупанты давят на украинские позиции в районе города Часов Яр, что в Донецкой области, и пытаются окружить группировку ВСУ.
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