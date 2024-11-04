Это не Донбасс: РФ накапливает силы для нового наступления - лейтенант ВСУ

Российские оккупанты накапливают свои силы на Запорожском направлении.

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Российские оккупанты накапливают свои силы на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Главные тезисы:

РФ стягивает силы на Запорожском направлении

Враг делает акцент на направлении Гуляйполя

Российские оккупанты накапливают силы для нового наступления. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По его данным, враг стягивает свои силы на Запорожском направлении. Свое наступление они могут начать в направлении Гуляйполя.

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"(Россияне - ред.) действительно накапливаются на Запорожском направлении, но не в районе Роботино - Орехово, а больший акцент делают на направлении Гуляйполя", - заявил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска сдерживают одно из самых масштабных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения. Во время встречи с начальником генштаба ВС Чехии Карелом Ржегкой он подчеркнул сложную обстановку на фронте

Также аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что украинские военные рискуют потерять контроль над Донбассом из-за истощения ресурсов и необходимости удерживать позиции не только в Донецкой области, но и в Курской области России. Он подчеркнул, что потеря Покровска станет критической для логистики.

Как сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что Россия надеется захватить Часов Яр до сильных холодов. По его словам, ранее россияне уже бросали значительные силы для прорыва обороны ВСУ в этом направлении, но успеха не достигли.

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