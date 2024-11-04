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РФ сосредоточила основные наступательные силы на двух направлениях: Генштаб раскрыл детали

Ангелина Подвысоцкая
4 ноября 2024, 01:49
297
Только за сутки на одном направлении произошло 72 атаки.
РФ сосредоточила основные наступательные силы на двух направлениях: Генштаб раскрыл детали
РФ сосредоточила основные наступательные силы на двух направлениях / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Что известно:

  • Россияне сосредоточили наступательные силы на двух направлениях
  • На Кураховском направлении произошло 72 атаки

Российские оккупанты сосредоточили свои основные наступательные усилия на двух направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Такие наступательные силы сосредоточены на Кураховском и Покровском направлениях. Кроме этого, РФ активно атакует позиции ВСУ на Лиманском направлении. Силы обороны делают все, чтобы сдержать натиск оккупационных войск.

видео дня

На Лиманском направлении враг 9 раз атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

"НаПокровском направлении в течение этих суток агрессор 27 раз атаковал наши позиции в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 213 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожена артиллерийская система, боевая бронированная машина и три единицы автомобильной техники оккупанта. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения четырем артсистемам и вражескому танку", - говорится в сообщении.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

На Кураховском направлении произошло 72 атаки, 14 из которых до сих пор продолжаются. Бои продолжаются в районах Новоселидовки, Волченки, Кременной Балки, Антоновки и Катериновки.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска сдерживают одно из самых масштабных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения. Во время встречи с начальником генштаба ВС Чехии Карелом Ржегкой он подчеркнул сложную обстановку на фронте

Также аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что украинские военные рискуют потерять контроль над Донбассом из-за истощения ресурсов и необходимости удерживать позиции не только в Донецкой области, но и в Курской области России. Он подчеркнул, что потеря Покровска станет критической для логистики.

Как сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что Россия надеется захватить Часов Яр до сильных холодов. По его словам, ранее россияне уже бросали значительные силы для прорыва обороны ВСУ в этом направлении, но успеха не достигли.

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