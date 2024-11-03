ВСУ в окружение: враг хочет наступать на большой город, у РФ есть успехи - Снегирев

Оккупантам уже удалось форсировать канал Северский Донец, и враг планирует продвижение дальше.

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Напряжение на фронте ощущается на всех горячих направлениях / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скрин с DeepState

Что сказал Снегирев:

Ситуация напряженная вдоль всей линии фронта

Враг имеет продвижение в районе Часового Яра

Армия РФ хочет выйти на Константиновку

Оккупанты давят на украинские позиции в районе города Часов Яр, что в Донецкой области, и пытаются окружить группировку ВСУ. Об этом в эфире "Еспресо" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, войска страны-агрессора России уже форсировали канал Северский Донец и имеют определенные продвижения к трассе М-32. Важно, что она является ключевой для логистического обеспечения Сил обороны Украины.

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"Цель оккупантов - фланговый охват позиций Сил обороны, которые сосредоточены в Часовом Яру. Далее они планируют выйти на Константиновку", - пояснил эксперт.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Снегирев также рассказал, что продвижение вражеских войск фиксируют и на других горячих направлениях, таких как Кураховское, Лиманское и Купянское. Оккупанты давят на украинскую линию обороны по всему фронту.

"Тяжелая ситуация на Лиманском направлении. Оккупанты имеют продвижение в районе Тернов и Торского. Это соответственно создает угрозы выхода оккупантов на Северск не только с возможностью оперативного окружения украинской группировки, но и продвижения россиян к Славянску, в частности на Славянско-Краматорской агломерации. Аналогичная ситуация и на Купянском направлении, где, к сожалению, опять же есть тактические продвижения оккупантов. Россияне не имеют целью форсировать реку Оскол", - добавил он.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне BILD писало, что российские оккупанты смогли завершить захват полукотла вблизи населенного пункта Кураховка в Донецкой области и вышли к берегам Кураховского водохранилища.

Ранее Главред писал, что Россия, вероятно, готовится к наступлению на запорожском направлении с использованием бронетехники. Косвенно на это может указывать усиление воздушных ударов на Запорожье и область с использованием КАБов, которое происходит в последнее время.

Напомним, аналитики DeepState сообщали, что ситуация в районе города Курахово, что в Донецкой области, становится все более напряженной из-за усиления давления со стороны российских войск, под угрозой ключевая трасса Н15.

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