Грозит ли Украине обвал фронта: военный эксперт сказал, какие города под угрозой

Вы узнаете:
- В каком случае можно говорить об обвале фронта
- В чем причина проблем Сил обороны
- Какие города находятся под угрозой
Несмотря на тревожные новости, говорить об обвале фронта сейчас не приходится. Такое мнение озвучил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.
В комментарии ТСН он объяснил, что обвал фронта - это прорыв вражеских сил на ширине 20-30 км и вглубь на 20 км.
"На фронте на самом деле сложно, но говорить о катастрофе я бы не рискнул (…) У нас произошел прорыв вражеских сил на глубину 6-7 км на некоторых участках. То есть об обвале фронта в классическом понимании наверное не приходится говорить", - сказал Селезнев.
В то же время, по его словам, проблемы в театре боевых действий очевидны. И на это есть три причины:
- физическая усталость и истощенность нашего личного состава;
- преимущество врага в живой силе и материально-технических средствах, готовность врага тратить свои ресурсы ради получения таких желанных квадратных километров украинской земли;
- деятельность некоторых командиров и начальников украинской армии на местах, к которой есть замечания.
Селезнев считает, что уместно делать постоперационный разбор. Эта практика применяется в армиях стран НАТО, но в Украине она не отработана досконально.
Бывший спикер Генштаба ВСУ добавил, что есть надежды, подкрепленные ориентировочными расчетами кадровых украинских военных, что все-таки скоро путинская армия может испытывать дефицит военной техники.
"Пока этого не произошло, то в зоне риска находятся Торецк, Часов Яр. Конечно, враг будет формировать определенные плацдармы для того, чтобы на перспективу создать возможности для дальнейших масштабных атак. Я считаю, что враг будет давить на наших защитников на Купянском направлении, на Лиманском направлении. Думаю, масштабное движение будет в Запорожской области. У россиян создались условия для активного задействования своей логистической сети, чтобы обеспечивать движение армии на юге", — предположил аналитик.
Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
Ситуация на фронте - последние новости
Армия РФ 4 ноября оккупировала село Степановка Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.Также российские военные продвинулись возле Курахово и Богоявленки в Донецкой области, возле Колесниковки - в Харьковской области и в Кременной Балке на Донбассе.
Как сообщал Главред, Силы Обороны Украины восстановили свои позиции в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время у российской оккупационной армии есть продвижения возле четырех населенных пунктов - Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке.
Как пишет Forbes, российская оккупационная армия пытается выбить Силы обороны Украины из села Ильинка, которое расположено в 50 км к западу от Донецка. Бойцам 79 бригады ВСУ, численность которых составляет около двух тысяч, противостоит 10-тысячная группировка 20-й мотострелковой дивизии РФ.
Журналисты пишут, что если Ильинка и окружающие населенные пункты падут, российские войска могут пойти на север и окружить украинский гарнизон в Курахово - это ключевая позиция для обороны украинцев на юге Донецкой области.
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