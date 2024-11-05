Грозит ли Украине обвал фронта: военный эксперт сказал, какие города под угрозой

На некоторых участках произошел прорыв вражеских сил на глубину 6-7 км.

https://glavred.info/ukraine/grozit-li-ukraine-obval-fronta-voennyy-ekspert-skazal-kakie-goroda-pod-ugrozoy-10611341.html Ссылка скопирована

Владислав Селезнев оценил ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vladislav.seleznev.94, Командование Объединенных Сил ВС Украины, DeepState

Вы узнаете:

В каком случае можно говорить об обвале фронта

В чем причина проблем Сил обороны

Какие города находятся под угрозой

Несмотря на тревожные новости, говорить об обвале фронта сейчас не приходится. Такое мнение озвучил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

В комментарии ТСН он объяснил, что обвал фронта - это прорыв вражеских сил на ширине 20-30 км и вглубь на 20 км.

видео дня

"На фронте на самом деле сложно, но говорить о катастрофе я бы не рискнул (…) У нас произошел прорыв вражеских сил на глубину 6-7 км на некоторых участках. То есть об обвале фронта в классическом понимании наверное не приходится говорить", - сказал Селезнев.

В то же время, по его словам, проблемы в театре боевых действий очевидны. И на это есть три причины:

физическая усталость и истощенность нашего личного состава;

преимущество врага в живой силе и материально-технических средствах, готовность врага тратить свои ресурсы ради получения таких желанных квадратных километров украинской земли;

деятельность некоторых командиров и начальников украинской армии на местах, к которой есть замечания.

Селезнев считает, что уместно делать постоперационный разбор. Эта практика применяется в армиях стран НАТО, но в Украине она не отработана досконально.

Бывший спикер Генштаба ВСУ добавил, что есть надежды, подкрепленные ориентировочными расчетами кадровых украинских военных, что все-таки скоро путинская армия может испытывать дефицит военной техники.

"Пока этого не произошло, то в зоне риска находятся Торецк, Часов Яр. Конечно, враг будет формировать определенные плацдармы для того, чтобы на перспективу создать возможности для дальнейших масштабных атак. Я считаю, что враг будет давить на наших защитников на Купянском направлении, на Лиманском направлении. Думаю, масштабное движение будет в Запорожской области. У россиян создались условия для активного задействования своей логистической сети, чтобы обеспечивать движение армии на юге", — предположил аналитик.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на фронте - последние новости

Армия РФ 4 ноября оккупировала село Степановка Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.Также российские военные продвинулись возле Курахово и Богоявленки в Донецкой области, возле Колесниковки - в Харьковской области и в Кременной Балке на Донбассе.

Как сообщал Главред, Силы Обороны Украины восстановили свои позиции в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время у российской оккупационной армии есть продвижения возле четырех населенных пунктов - Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке.

Как пишет Forbes, российская оккупационная армия пытается выбить Силы обороны Украины из села Ильинка, которое расположено в 50 км к западу от Донецка. Бойцам 79 бригады ВСУ, численность которых составляет около двух тысяч, противостоит 10-тысячная группировка 20-й мотострелковой дивизии РФ.

Журналисты пишут, что если Ильинка и окружающие населенные пункты падут, российские войска могут пойти на север и окружить украинский гарнизон в Курахово - это ключевая позиция для обороны украинцев на юге Донецкой области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред