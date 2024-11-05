Армия РФ оккупировала село Степановка в Донецкой области - DeepState

Также российские военные продвинулись возле четырех населенных пунктов.

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Россия оккупировала село Степановка / фото: 199 учебный центр ДШВ, deepstatemap

Кратко:

Оккупанты захватили село Степановка на Донбассе

У армии РФ есть продвижения возле четырех населенных пунктов

Генштаб не подтверждает оккупацию Степановки

Армия страны-агрессора РФ 4 ноября оккупировала село Степановка Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

Таким образом, судя по картам DeepState, оккупанты продвигаются вдоль реки Волчья.

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Также российские военные продвинулись возле Курахово и Богоявленки в Донецкой области.

Кроме того, у армии РФ есть продвижения возле Колесниковки - в Харьковской области и в Кременной Балке на Донбассе.

Степанковка на карте / DeepState

Карта DeepState

Карта DeepState

Карта DeepState

Что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что на Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Часового Яра и Ступочек.

"Враг, при поддержке авиации, семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали в районах Дачного, Торецка и Щербиновки, в настоящее время идет один бой вблизи Щербиновки", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Проминь, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое Силы обороны отражали 21 наступательное и штурмовое действие врага. Четыре из них еще продолжаются.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 84 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка.

Ситуация на фронте - последние новости

В течение недели российская армия оккупировала около 150 квадратных километров территории в Донецкой области. Оккупанты также готовятся к наземным атакам на Запорожье. Об этом сообщил командир Центра разведки Минобороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Как сообщал Главред, Силы Обороны Украины восстановили свои позиции в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время у российской оккупационной армии есть продвижения возле четырех населенных пунктов - Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке.

Оккупанты давят на украинские позиции в районе города Часов Яр, что в Донецкой области, и пытаются окружить группировку ВСУ.

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