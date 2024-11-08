РФ подтягивает резервы и накапливает силы: военный сделал тревожное заявление

Российские оккупанты готовятся к наступлению, ситуация на Кураховском направлении очень сложная.

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РФ имеет большой наступательный потенциал / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, СтратКом ВСУ

Главные тезисы:

РФ имеет высокий наступательный потенциал

Оккупанты стягивают резервы и накапливают силы

Враг продвигается в направлении Тернов

Российские оккупанты наступают на Кураховском направлении и ситуация становится там более критической. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Очень тяжелая ситуация на участке Сонцовка - Старые Терны, говорит Бунятов.

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Он также отмечает, что у РФ высокий наступательный потенциал. Они прощупывают позиции украинских военных, ища слабые места. К тому же враг подтягивает резервы и накапливает силы.

"Понятно, что будет удар в каком-то конкретном месте, но вероятно накануне будут фейковые начала штурмов для растягивания наших сил", - добавил "Осман".

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

В течение последних двух дней тяжелые бои продолжаются в направлении Тернов. Там враг пытается продвигаться лесами. Именно на этом направлении РФ планирует развивать штурмовые действия.

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Ситуация на фронте - последние новости

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже за 21 км от Днепропетровщины. Оккупанты пытаются продвигаться на запад от города Селидово. Враг атакует село Петровка и уже захватили Григорьевку.

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.

Также отмечается, что РФ стягивает технику на Харьковское направление. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов отметил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.

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