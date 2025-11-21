СМИ узнали о разговоре Зеленского с Вэнсом: названы главные требования США

Главное:
- СМИ узнали о разговоре Зеленского с Вэнсом
- США хотят, чтобы Украина и РФ согласовали "мирный план" до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, звонок состоялся в пятницу и завершился после 16:00 по Киеву.
В сообщении указывается, что детали разговора собеседник агентства не раскрыл.
Какие требования выдвигают США
В администрации президента США хотят, чтобы Украина и Россия согласовали детали "мирного плана" до конца года, пишет издание CNN.
Источники издания отмечают, что возобновление переговоров по войне в Украине стало приоритетом для Трампа в течение последних недель - вскоре после того, как США помогли в достижении прекращения огня между Израилем и ХАМАС.
Собеседники CNN утверждают, что Трамп хочет ускорить сроки завершения войны в Украине, надеясь завершить конфликт, который, как он когда-то публично заявил, будет легко решить.
Некоторые американские чиновники заявили, что администрация президента США хочет, чтобы Россия и Украина договорились о соглашении до конца года.
Условия мирных переговоров: позиция СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что Украина тщательно рассматривает все предложения международных партнёров и ясно формулирует свою собственную позицию. По его словам, любые решения, выходящие за пределы государственного суверенитета, безопасности граждан и установленных Украиной "красных линий", невозможны в принципе. Именно эти принципы лежат в основе любых переговоров и обсуждений.
Ранее Зеленский обратился к украинцам на фоне давления США. Президент подчеркнул, что перед государством может встать крайне сложный выбор.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ЕС и Украина отвергли ключевые требования мирного плана США. Берлин заявил, что Европа хочет справедливого и длительного мира, но не примет капитуляционных условий.
Как ранее писал Главред, Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.
Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
