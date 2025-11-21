Укр
СМИ узнали о разговоре Зеленского с Вэнсом: названы главные требования США

Алексей Тесля
21 ноября 2025, 17:34
649
В администрации президента США хотят, чтобы Украина и Россия согласовали детали "мирного плана".
Зеленский, Вэнс
США выдвинули требования Украине по мирному соглашению / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное:

  • СМИ узнали о разговоре Зеленского с Вэнсом
  • США хотят, чтобы Украина и РФ согласовали "мирный план" до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, звонок состоялся в пятницу и завершился после 16:00 по Киеву.

видео дня

В сообщении указывается, что детали разговора собеседник агентства не раскрыл.

Какие требования выдвигают США

В администрации президента США хотят, чтобы Украина и Россия согласовали детали "мирного плана" до конца года, пишет издание CNN.

Источники издания отмечают, что возобновление переговоров по войне в Украине стало приоритетом для Трампа в течение последних недель - вскоре после того, как США помогли в достижении прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Собеседники CNN утверждают, что Трамп хочет ускорить сроки завершения войны в Украине, надеясь завершить конфликт, который, как он когда-то публично заявил, будет легко решить.

Некоторые американские чиновники заявили, что администрация президента США хочет, чтобы Россия и Украина договорились о соглашении до конца года.

Условия мирных переговоров: позиция СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что Украина тщательно рассматривает все предложения международных партнёров и ясно формулирует свою собственную позицию. По его словам, любые решения, выходящие за пределы государственного суверенитета, безопасности граждан и установленных Украиной "красных линий", невозможны в принципе. Именно эти принципы лежат в основе любых переговоров и обсуждений.

Ранее Зеленский обратился к украинцам на фоне давления США. Президент подчеркнул, что перед государством может встать крайне сложный выбор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЕС и Украина отвергли ключевые требования мирного плана США. Берлин заявил, что Европа хочет справедливого и длительного мира, но не примет капитуляционных условий.

Как ранее писал Главред, Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Больше новостей:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

новости США Владимир Зеленский Джей Ди Вэнс
Назад в СССР: из-за проблем Россия с 2026 года может перейти на карточную систему

