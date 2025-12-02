Конфеты "Ромашка": как появилось название и почему современный вкус уже не тот

Сегодня оригинальная рецептура почти утрачена — производители перешли на более доступные ингредиенты..

Как появилось название конфет Ромашка / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Сегодня конфеты "Ромашка" кажутся обычным лакомством, знакомым каждому, кто рос в СССР. Но мало кто знает, что их настоящая история начинается во Львове — городе, где середина ХХ века пахла шоколадом, обжаренными орехами и свежими какао-бобами.

Именно здесь, между фабриками "Branka", "Gazet" и будущим "Свиточем", родился культовый рецепт, который теперь вновь вызывает волну ностальгии.

Где и когда появились первые "Ромашки"

Несмотря на то что сегодня многие называют рецепт "свиточским", исторически это не совсем верно.До объединения фабрик в 1962 году, когда появился бренд "Свиточ", конфеты уже имели свой путь. По официальным данным, "Ромашку" разработали технологи фабрики "Большевик", которая выросла на базе "Gazet". Однако версия о довоенном происхождении рецепта остаётся актуальной.

Факт один: конфета родилась именно во Львове — городе с богатой шоколадной культурой.

Каким был оригинальный вкус "Ромашки"

Старые львовские "Ромашки" значительно отличались от современных.Они состояли из:

настоящего шоколада, приготовленного только на какао-масле;

помадочной начинки, в которую добавляли реальный коньяк;

богатого аромата, который невозможно повторить с помощью дешёвых заменителей.

По словам Игоря Гадады, который проработал на "Свиточе" более 40 лет, алкоголь играл технологическую роль — предотвращал кристаллизацию и делал текстуру мягкой. Это был продукт высокого класса, созданный без стабилизаторов и консервантов.

Почему вкус "Ромашки" изменился

Сегодня оригинальная рецептура почти утрачена — производители перешли на более доступные ингредиенты:

шоколад заменён кондитерской глазурью на растительных жирах,

коньяк — ароматизаторами,

натуральные какао-бобы — дешевыми какао-смесями.

Именно поэтому многие говорят: вкус не тот. Но эмоциональная ценность конфеты осталась — она стала частью культурной памяти, символом домашнего тепла и детства.

Почему конфету назвали именно "Ромашкой"

Стопроцентного ответа нет, но существует две версии:

Символика цветка — простота, нежность, уют. Название идеально подходило сладости с мягкой начинкой. Народная этимология: "ром" + "-ашка". Якобы из-за содержания алкоголя в изначальном рецепте.

Обе версии глубоко укоренились в массовом сознании, а узнаваемый цветок на обёртке стал объектом даже судебных споров между производителями.

Почему львовские конфеты ценились выше всего в СССР

В условиях госуправления фабрики часто обменивались рецептами, но вкус продукта зависел от:

оборудования,

качества сырья,

местных технологических традиций.

И именно львовская школа кондитерства считалась одной из лучших. Настолько, что её изделия специально отправляли на обслуживание Олимпиады-80.

