Конфеты "Ромашка": как появилось название и почему современный вкус уже не тот

Сегодня конфеты "Ромашка" кажутся обычным лакомством, знакомым каждому, кто рос в СССР. Но мало кто знает, что их настоящая история начинается во Львове — городе, где середина ХХ века пахла шоколадом, обжаренными орехами и свежими какао-бобами.
Именно здесь, между фабриками "Branka", "Gazet" и будущим "Свиточем", родился культовый рецепт, который теперь вновь вызывает волну ностальгии.
Где и когда появились первые "Ромашки"
Несмотря на то что сегодня многие называют рецепт "свиточским", исторически это не совсем верно.До объединения фабрик в 1962 году, когда появился бренд "Свиточ", конфеты уже имели свой путь. По официальным данным, "Ромашку" разработали технологи фабрики "Большевик", которая выросла на базе "Gazet". Однако версия о довоенном происхождении рецепта остаётся актуальной.
Факт один: конфета родилась именно во Львове — городе с богатой шоколадной культурой.
Каким был оригинальный вкус "Ромашки"
Старые львовские "Ромашки" значительно отличались от современных.Они состояли из:
- настоящего шоколада, приготовленного только на какао-масле;
- помадочной начинки, в которую добавляли реальный коньяк;
- богатого аромата, который невозможно повторить с помощью дешёвых заменителей.
По словам Игоря Гадады, который проработал на "Свиточе" более 40 лет, алкоголь играл технологическую роль — предотвращал кристаллизацию и делал текстуру мягкой. Это был продукт высокого класса, созданный без стабилизаторов и консервантов.
Почему вкус "Ромашки" изменился
Сегодня оригинальная рецептура почти утрачена — производители перешли на более доступные ингредиенты:
- шоколад заменён кондитерской глазурью на растительных жирах,
- коньяк — ароматизаторами,
- натуральные какао-бобы — дешевыми какао-смесями.
Именно поэтому многие говорят: вкус не тот. Но эмоциональная ценность конфеты осталась — она стала частью культурной памяти, символом домашнего тепла и детства.
Почему конфету назвали именно "Ромашкой"
Стопроцентного ответа нет, но существует две версии:
- Символика цветка — простота, нежность, уют. Название идеально подходило сладости с мягкой начинкой.
- Народная этимология: "ром" + "-ашка". Якобы из-за содержания алкоголя в изначальном рецепте.
Обе версии глубоко укоренились в массовом сознании, а узнаваемый цветок на обёртке стал объектом даже судебных споров между производителями.
Почему львовские конфеты ценились выше всего в СССР
В условиях госуправления фабрики часто обменивались рецептами, но вкус продукта зависел от:
- оборудования,
- качества сырья,
- местных технологических традиций.
И именно львовская школа кондитерства считалась одной из лучших. Настолько, что её изделия специально отправляли на обслуживание Олимпиады-80.
