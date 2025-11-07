Укр
Секрет сантехников раскрыт: слив канализации прочистится за считанные секунды

Алексей Тесля
7 ноября 2025, 19:01
В кухонных раковинах засоры обычно возникают из-за жира и остатков пищи, тогда как в ванной чаще всего забиваются волосы.
канализация, засор, канализационный слив
Назван способ прочистки канализации / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Сантехники предупреждают, что способ с пищевой содой и уксусом не всегда помогает
  • Эффективнее применять механические методы: например, специальный трос

Засоры в трубах — одна из самых раздражающих бытовых неприятностей, которая почти всегда появляется в самый неудобный момент.

Сантехники предупреждают, что популярный способ с использованием пищевой соды и уксуса не всегда помогает, поскольку тип засора напрямую влияет на способ его устранения, пишет Express.

В кухонных раковинах засоры обычно возникают из-за жира и остатков пищи, тогда как в ванной чаще всего забиваются волосы, мыло и частички кожи. Простые домашние смеси вроде соды с уксусом почти бесполезны против волос и прочих плотных засоров в ванной.

Для таких случаев эффективнее применять механические методы: например, специальный трос для прочистки канализации. Стальной сливной трос прослужит долго и не сломается, в отличие от дешёвых пластиковых моделей.

Если троса под рукой нет, можно воспользоваться обычной проволочной вешалкой: её выпрямляют, оставляют небольшой крючок и аккуратно продвигают в слив, чтобы вытащить волосы и мусор.

Для кухонных труб чаще всего помогают ферментные средства, которые содержат специальные бактерии или ферменты. Они расщепляют органические загрязнения — жир, крахмал и белок — гораздо эффективнее, чем сода, уксус или агрессивные химические очистители.

Такой подход позволяет быстро и безопасно устранить засор и предотвратить повторное засорение.

Быстрый способ прочистки канализации: советы экспертов

Гидродинамическая прочистка труб — это современный и эффективный способ удаления засоров и отложений. Метод основан на подаче воды под высоким давлением с помощью специального оборудования — гидродинамической установки. В её состав входят мощный насос, резервуар для воды и гибкий шланг с различными насадками, которые подбираются в зависимости от типа засора. Поток воды буквально "срезает" налёт и грязь со стенок труб, очищая их изнутри и снаружи, не повреждая при этом поверхность.

Смотрите видео - как прочистить канализацию:

Мужчина рассказал, как долго пытался эффективно прочистить засор в канализационной трубе. Он придумал способ — соединил старый трос с новым шлангом, закрепив их проволокой, чтобы придать конструкции жёсткость.

Чтобы облегчить ввод в трубу под нужным углом, он использовал изогнутую металлическую трубу, найденную на металлоломе, которая направляла шланг прямо в канализацию. Такая комбинация позволила легко и эффективно прочистить трубы без лишних усилий.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

канализация сантехника
