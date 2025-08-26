Укр
Читать на украинском
Простая добавка превращает яичницу в идеальное блюдо: один секрет меняет всё

Алексей Тесля
26 августа 2025, 18:25
45
Один способ приготовления яичницы-болтуньи стал вирусным в TikTok, где пользователи отметили удивительную текстуру.
омлет
Как приготовить идеальное блюдо из яиц / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Важно не переварить яйца, главное правило — не взбивать их заранее
  • Яйца разбивают прямо в холодную сковороду без предварительного перемешивания

Яичница-болтунья — одно из самых простых блюд на кухне, но если приготовить её по методу Гордона Рамзи, результат получится совершенно другим — более насыщенным и изысканным.

Хотя это блюдо обычно готовят на скорую руку, известный шеф-повар доказывает: немного внимания к деталям и правильная техника способны превратить обычный завтрак в настоящее гастрономическое удовольствие, пишет Express.

Его способ приготовления яичницы-болтуньи стал вирусным в TikTok, где пользователи отметили удивительную текстуру и глубокий вкус. И всё это — без редких ингредиентов или специальной техники. Главное — правильное исполнение.

Он подчеркивает: важно не переварить яйца. Главное правило — не взбивать их заранее, так как это делает структуру рассыпчатой и сухой.

Вместо этого яйца разбивают прямо в холодную сковороду с антипригарным покрытием, без предварительного перемешивания. Сразу добавляется сливочное масло, и только после этого сковороду ставят на огонь. В процессе приготовления яйца постоянно помешиваются силиконовой лопаткой.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Чтобы не перегреть смесь, посуду регулярно снимают с плиты и возвращают обратно — таким образом удаётся точно контролировать температуру.

Когда яйца становятся нежными и кремовыми, в них добавляют соль, перец и свежий зелёный лук — для яркого вкуса и свежести.

Как приготовить идеальную яичницу

Весь секрет — в одном простом ингредиенте, который, скорее всего, уже есть у вас в холодильнике: свежей зелени.

Прежде чем добавлять яйца на сковороду, попробуйте слегка обжарить в масле немного зелени — это придаст блюду яркий аромат и приятную хрустящую нотку. Вы можете использовать петрушку, базилик, шалфей или кориандр — выбор зависит от ваших предпочтений. Зелень можно мелко нарезать или оставить листья целыми, особенно если используете шалфей.

При жарке в масле зелень становится хрустящей и насыщенной вкусом — эти аппетитные кусочки добавляют блюду особый характер и ароматную глубину.

Смотрите видео - запеченная яичница в перце:

Ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.

Напомним, ранее сообщалось о том, где лучше хранить яйца и другие продукты в холодильнике. Многие люди неправильно раскладывают в холодильнике продукты, ведь не знают одной схемы.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт яйца
