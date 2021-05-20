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Блинкен сделал заявление о сроках и месте встречи Байдена и Путина

20 мая 2021, 08:35
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США намерены отстаивать свои интересы, если нам кто-то бросит вызов, сказал Энтони Блинкен.

Блинкен
Встреча Байдена и Путина может пройти состояться в Исландии - Блинкен / Reuters

Встреча президента США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшие недели. Местом проведения переговоров будет рекомендоваться Исландия. Вашингтон заинтересован в предсказуемых и стабильных отношениях с Москвой, однако готов отстаивать американские интересы и ценности. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

В интервью исландскому телеканалу RUV он допустил, что встреча Байдена и Путина может пройти уже в ближайшие недели. При этом, возможно, переговоры президентов пройдут в Исландии. Блинкен выразил готовность рекомендовать данную страну для проведения такого мероприятия.

"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели… безусловно, я бы рекомендовал ее как место встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой", - сказал госсекретарь.

По его словам, Штаты по-прежнему заинтересованы в выстраивании конструктивных отношений с Россией, однако в условиях, когда это будет соответствовать интересам двух государств.Читайте такжеВстреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков

"Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это соответствовало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не соответствует ничьим интересам", - отметил американский чиновник.

Также он добавил, что США намерены отстаивать интересы своего государства в том случае, если Вашингтон будет видеть угрозу американской государственной политике.

"Поэтому мы предпочли бы иметь стабильные, предсказуемые отношения (с Россией, - ред. ). В то же время мы всегда будем отстаивать наши интересы и ценности, если им кто-то бросит вызов", - подчеркнул Энтони Блинкен.Читайте такжеИлларионов объяснил, чем грозит Украине сделка Байдена и Путина

Напомним, ранее в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии прошла встреча главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. В ходе переговоров американский чиновник призвал Москву к более предсказуемым отношениям. Однако Штаты по-прежнему намерены привлечь к ответственности России за действия, которые наносят ущерб американским интересам и союзникам Вашингтона.

Встреча Байдена и Путина

  • Президент США Джо Байден 13 апреля в ходе телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным предложил ему провести встречу в Европе, чтобы обсудить отношения двух государств. Стороны договорились вести дискуссию о возможности проведения саммита Штатов и России.
  • После этого Вашингтон запустил санкции в отношении Москвы в ответ на агрессивную внешнюю политику Кремля, в результате которых под ограничениями оказалась деятельность 6 российских технологических компании, а также 32 физических и юридических лиц. При этом США выслали 10 российских дипломатов.
  • Россия ввела ответные ограничения против Штатов: в санкционные списки Москвы попали высокопоставленные американские чиновники, которым запретили въезд на территорию российского государства. Также РФ выслала 10 дипломатов США.
  • На этом фоне стороны подтверждают готовность продолжать переговоры по организации встречи Байдена и Путина. В Кремле заявляли, что Россия положительно относится к такой инициативе, а встреча может пройти в июне.
  • Президент США Джо Байден также лично заявлял, что он намерен провести встречу с Путиным в обязательном порядке.

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