Блинкен сделал заявление о сроках и месте встречи Байдена и Путина

США намерены отстаивать свои интересы, если нам кто-то бросит вызов, сказал Энтони Блинкен.
Встреча президента США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшие недели. Местом проведения переговоров будет рекомендоваться Исландия. Вашингтон заинтересован в предсказуемых и стабильных отношениях с Москвой, однако готов отстаивать американские интересы и ценности. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
В интервью исландскому телеканалу RUV он допустил, что встреча Байдена и Путина может пройти уже в ближайшие недели. При этом, возможно, переговоры президентов пройдут в Исландии. Блинкен выразил готовность рекомендовать данную страну для проведения такого мероприятия.
"Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели… безусловно, я бы рекомендовал ее как место встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой", - сказал госсекретарь.
По его словам, Штаты по-прежнему заинтересованы в выстраивании конструктивных отношений с Россией, однако в условиях, когда это будет соответствовать интересам двух государств.Читайте такжеВстреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков
"Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это соответствовало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не соответствует ничьим интересам", - отметил американский чиновник.
Также он добавил, что США намерены отстаивать интересы своего государства в том случае, если Вашингтон будет видеть угрозу американской государственной политике.
"Поэтому мы предпочли бы иметь стабильные, предсказуемые отношения (с Россией, - ред. ). В то же время мы всегда будем отстаивать наши интересы и ценности, если им кто-то бросит вызов", - подчеркнул Энтони Блинкен.Читайте такжеИлларионов объяснил, чем грозит Украине сделка Байдена и Путина
Напомним, ранее в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии прошла встреча главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. В ходе переговоров американский чиновник призвал Москву к более предсказуемым отношениям. Однако Штаты по-прежнему намерены привлечь к ответственности России за действия, которые наносят ущерб американским интересам и союзникам Вашингтона.
Встреча Байдена и Путина
- Президент США Джо Байден 13 апреля в ходе телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным предложил ему провести встречу в Европе, чтобы обсудить отношения двух государств. Стороны договорились вести дискуссию о возможности проведения саммита Штатов и России.
- После этого Вашингтон запустил санкции в отношении Москвы в ответ на агрессивную внешнюю политику Кремля, в результате которых под ограничениями оказалась деятельность 6 российских технологических компании, а также 32 физических и юридических лиц. При этом США выслали 10 российских дипломатов.
- Россия ввела ответные ограничения против Штатов: в санкционные списки Москвы попали высокопоставленные американские чиновники, которым запретили въезд на территорию российского государства. Также РФ выслала 10 дипломатов США.
- На этом фоне стороны подтверждают готовность продолжать переговоры по организации встречи Байдена и Путина. В Кремле заявляли, что Россия положительно относится к такой инициативе, а встреча может пройти в июне.
- Президент США Джо Байден также лично заявлял, что он намерен провести встречу с Путиным в обязательном порядке.