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На встрече с Лавровым Блинкен поднял вопрос Украины: о чем шла речь

20 мая 2021, 06:50
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Блинкен заявил, что США "стремятся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией", но агрессиия Кремля не останется без ответа.

Блинкен, Лавров
Блинкен и Лавров провели переговоры в Рейкьявике/ Фото Reuters

В столице Исландии Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая, прошла встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры глав дипломатических ведомств длились почти два часа.

Блинкен заявил, что США "стремятся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией", сообщает CNN.

"Мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира", - отметил он.

При этом госсекретарь заявил, что между Белым домом и Кремлем есть разногласия. По его словам, Вашингтон не оставит без ответа агрессивные действия Москвы против США и американских союзников.

"Когда дело доходит до разногласий, о которых президент Байден говорил с президентом Путиным, если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников, мы ответим (…) не в целях эскалации, не для поиска конфликта, а для защиты наших интересов", - сказал Блинкен.

В свою очередь, глава МИД РФ поблагодарил коллегу за предложение провести переговоры в Рейкьявике и подчеркнул их важность для двусторонних отношений и для того, "чтобы разобраться, что с ними дальше делать".

"Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. Но наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы", - заявил Лавров.

После окончания переговоров с российским коллегой Энтони Блинкен написал пост в Twitter.

"Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Я также подтвердил нашу решимость в ответ на действия России против Украины, РСЕ / РС (радиостанции Радио Свободная Европа / Радио Свобода, которая признана в РФ СМИ - иноагентом) и Алексея Навального", - написал госсекретарь.

Присутствовавший на переговорах руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс также прокомментировал в Twitter встречу глав внешнеполитических ведомств США и России:

"Госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел России Лавровым и говорил о нашей приверженности потенциальному сотрудничеству в Арктике, а также в других сферах, несмотря на то, что мы продолжим привлекать Москву к ответу за действия, которые наносят ущерб нам или нашим союзникам", - написал он.

Отметим, Лавров и Блинкен приехали в Рейкьявик для участия в министерском заседании Арктического совета, официальные мероприятия по линии которого пройдут 20 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что темой обсуждения Блинкена и Лаврова станет в том числе и возможная встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Встреча Байдена и Путина - чем ранее писал Главред:

  • Президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с российским главой государства Владимиром Путиным. В ходе беседы глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о новых санкциях и предложил ему провести встречу на нейтральной территории в Европе.
  • Через 2 дня, 15 апреля, США ударили новыми санкциями по России. Речь идет об ограничениях в отношении 6 российских технологических компаний, а также 32 физических и юридических лиц. При этом Штаты решили выслать 10 российских дипломатов.
  • Уже 16 апреля Россия ввела ответные ограничения против США.
  • По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.
  • Встреча Джо Байдена и Владимира Путина может пройти в одной из стран Западной или Центральной Европы. В целом, у Байдена рассматривают семь стран для встречи с Путиным.
  • Американский президент Джо Байден 10 мая подтвердил, что он настроен на проведение встречу с главой России Владимиром Путиным.

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