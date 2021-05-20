На встрече с Лавровым Блинкен поднял вопрос Украины: о чем шла речь

Блинкен заявил, что США "стремятся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией", но агрессиия Кремля не останется без ответа.
В столице Исландии Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая, прошла встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры глав дипломатических ведомств длились почти два часа.
Блинкен заявил, что США "стремятся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией", сообщает CNN.
"Мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира", - отметил он.
При этом госсекретарь заявил, что между Белым домом и Кремлем есть разногласия. По его словам, Вашингтон не оставит без ответа агрессивные действия Москвы против США и американских союзников.
"Когда дело доходит до разногласий, о которых президент Байден говорил с президентом Путиным, если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников, мы ответим (…) не в целях эскалации, не для поиска конфликта, а для защиты наших интересов", - сказал Блинкен.
В свою очередь, глава МИД РФ поблагодарил коллегу за предложение провести переговоры в Рейкьявике и подчеркнул их важность для двусторонних отношений и для того, "чтобы разобраться, что с ними дальше делать".
"Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. Но наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы", - заявил Лавров.
После окончания переговоров с российским коллегой Энтони Блинкен написал пост в Twitter.
"Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым с целью проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Я также подтвердил нашу решимость в ответ на действия России против Украины, РСЕ / РС (радиостанции Радио Свободная Европа / Радио Свобода, которая признана в РФ СМИ - иноагентом) и Алексея Навального", - написал госсекретарь.
Присутствовавший на переговорах руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс также прокомментировал в Twitter встречу глав внешнеполитических ведомств США и России:
"Госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел России Лавровым и говорил о нашей приверженности потенциальному сотрудничеству в Арктике, а также в других сферах, несмотря на то, что мы продолжим привлекать Москву к ответу за действия, которые наносят ущерб нам или нашим союзникам", - написал он.
Отметим, Лавров и Блинкен приехали в Рейкьявик для участия в министерском заседании Арктического совета, официальные мероприятия по линии которого пройдут 20 мая.
Напомним, ранее сообщалось, что темой обсуждения Блинкена и Лаврова станет в том числе и возможная встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
Встреча Байдена и Путина - чем ранее писал Главред:
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