Где пройдет встреча Байдена и Путина: СМИ назвали неожиданные варианты

У Байдена рассматривают семь стран для встречи с Путиным / Reuters

Встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина - должна состоятся летом 2021 года. Лидеры двух государств еще не согласовали дату и место возможного саммита. Но бывшие высокопоставленные чиновники американской администрации рассказали изданию Politico, что встреча Байдена и Путина может произойти в одной из стран Западной или Центральной Европы.

По данным издания, Штаты хотят организовать встречу в странах, которые считают "на самом деле нейтральными". Некоторые европейские правительства уже предложили свои столицы в качестве потенциальных мест для проведения саммита. В этот перечень входит трио стран, которые обычно принимают такие встречи – это Швейцария, Финляндия и Австрия.

В то же время, бывшие американские чиновники и аналитики заявляют, что не следует исключать и другие столицы. Среди них — Рейкьявик (Исландия), Прага (Чехия), Любляна (Словения) и даже Баку (Азербайджан).

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: Кулеба пояснил, противоречит ли саммит интересам УкраиныPolitico отмечает, что наименее вероятным вариантом считается Хельсинки (Финляндия). В 2018 году там состоялась встреча Дональда Трампа с Путиным. Тогда глава Белого дома публично пытался угодить хозяину Кремля и поддержал его возражения, что Россия якобы не вмешивалась в выборы в США.

"Если цель администрации Байдена заключается в том, чтобы убедиться, что Россия понимает фундаментальное неодобрение ее поведения со стороны США, то организаторы будут думать о том, как в контексте истории будет рассматриваться каждый аспект, включая место проведения", — отметила бывшая сотрудница Совета нацбезопасности Белого дома Джулия Фрилендер.

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