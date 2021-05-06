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Где пройдет встреча Байдена и Путина: СМИ назвали неожиданные варианты

6 мая 2021, 10:02
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Если цель администрации Байдена заключается в том, чтобы показать Путину неодобрение его поведения, то Хельсинки, как место проведения саммита, можно исключить.

Джо Байден
У Байдена рассматривают семь стран для встречи с Путиным / Reuters

Встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина - должна состоятся летом 2021 года. Лидеры двух государств еще не согласовали дату и место возможного саммита. Но бывшие высокопоставленные чиновники американской администрации рассказали изданию Politico, что встреча Байдена и Путина может произойти в одной из стран Западной или Центральной Европы.

По данным издания, Штаты хотят организовать встречу в странах, которые считают "на самом деле нейтральными". Некоторые европейские правительства уже предложили свои столицы в качестве потенциальных мест для проведения саммита. В этот перечень входит трио стран, которые обычно принимают такие встречи – это Швейцария, Финляндия и Австрия.

В то же время, бывшие американские чиновники и аналитики заявляют, что не следует исключать и другие столицы. Среди них — Рейкьявик (Исландия), Прага (Чехия), Любляна (Словения) и даже Баку (Азербайджан).

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: Кулеба пояснил, противоречит ли саммит интересам УкраиныPolitico отмечает, что наименее вероятным вариантом считается Хельсинки (Финляндия). В 2018 году там состоялась встреча Дональда Трампа с Путиным. Тогда глава Белого дома публично пытался угодить хозяину Кремля и поддержал его возражения, что Россия якобы не вмешивалась в выборы в США.

"Если цель администрации Байдена заключается в том, чтобы убедиться, что Россия понимает фундаментальное неодобрение ее поведения со стороны США, то организаторы будут думать о том, как в контексте истории будет рассматриваться каждый аспект, включая место проведения", — отметила бывшая сотрудница Совета нацбезопасности Белого дома Джулия Фрилендер.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:

  • Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля.
  • Точные даты не назывались. В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.
  • Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа относительно встречи не было, и Москва изучает предложение.
  • По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.
  • 5 мая пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки заявила, что они по-прежнему не располагают подтверждением и повесткой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
  • В администрации американского лидера пообещали, что как только будут определены сроки и место саммита, о них тут же сообщат.

новости США Владимир Путин Джо Байден
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