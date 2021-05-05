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В Белом доме сделали заявление о повестке дня встречи Байдена и Путина

5 мая 2021, 21:30
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У Байдена пока не готовы подтвердить встречу с Путиным.

Джен Псаки
Джен Псаки высказалась о встрече Байдена и Путина / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки заявила, что они по-прежнему не располагают подтверждением и повесткой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

В администрации американского лидера пообещали, что как только будут определены сроки и место саммита, о них тут же сообщат.

"Пока что их нет. Как только у нас появится информация по подтвержденным деталям относительно сроков, места, даты проведения или участия (президентов - ред.), мы поделимся ею", - сказала Псаки.

Она добавила, что до тех пор, пока не будет подтверждена встреча Байдена и Путина, ожидать конкретной информации относительно повестки саммита не стоит.

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Стоит отметить, что накануне Байден сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным в июне 2021 года.

При этом американский лидер не исключил, что саммит может состояться во время его весеннего турне по Европе.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным 13 апреля. В ходе разговора он заявил Путину о поддержке Украины, предупредил о санкциях в отношении России и предложил провести встречу на территории нейтральной страны в Европе.
  • Через два дня, 15 апреля, США ввели новые санкции против России. Американские ограничения распространяются на деятельность 6 российских технологических компании, а также 32 физических и юридических лиц. Также в Вашингтоне приняли решение о выдворении 10 американских дипломатов.
  • Позже помощник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан усомнился в том, что встреча Байдена и Путина состоится. По его словам, для реализации такого мероприятия должны быть определены условия.

Джейн Псаки Владимир Путин Джо Байден
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