В Белом доме сделали заявление о повестке дня встречи Байдена и Путина

Джен Псаки высказалась о встрече Байдена и Путина / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки заявила, что они по-прежнему не располагают подтверждением и повесткой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

В администрации американского лидера пообещали, что как только будут определены сроки и место саммита, о них тут же сообщат.

"Пока что их нет. Как только у нас появится информация по подтвержденным деталям относительно сроков, места, даты проведения или участия (президентов - ред.), мы поделимся ею", - сказала Псаки.

Она добавила, что до тех пор, пока не будет подтверждена встреча Байдена и Путина, ожидать конкретной информации относительно повестки саммита не стоит.

Читайте такжеБайден сделал заявление о будущей встрече с Путиным

Стоит отметить, что накануне Байден сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным в июне 2021 года.

При этом американский лидер не исключил, что саммит может состояться во время его весеннего турне по Европе.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред: