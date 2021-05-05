СМИ назвали возможную дату встречи Байдена и Путина

Байден и Путин могут провести встречу 15-16 июня / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Европе в июне 2021 года.

Российское издание Коммерасантъ со ссылкой на собственные источники сообщает, что глава Белого дома предложил российском президенту встретиться 15–16 июня.

Как известно, президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля. Точные даты не назывались. В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.

Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа относительно встречи не было, и Москва изучает предложение.

Как сообщал Главред, 15 апреля США ввели новые санкции против России. Американские ограничения распространяются на деятельность шести российских технологических компании, а также 32 физических и юридических лиц. Также в Вашингтоне приняли решение о выдворении 10 американских дипломатов.

16 апреля Россия решила запустить ответные санкции против США. Москва внесла в "черные списки" ряд американских высокопоставленных чиновников, которым запретили въезд на территорию российского государства.

В МИД России после этого заявили, что американские санкции ставят под сомнение возможность проведения встречи Байдена и Путина.