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Байден сделал заявление о будущей встрече с Путиным

4 мая 2021, 22:50
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Джо Байден заявил, что рассчитывает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным все-таки состоится в июне.

Джо Байден
Джо Байден высказался о встрече с Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июне 2021 года.

Как заявил Байден на брифинге в Белом доме, не исключено, что она может состояться во время его весеннего турне по Европе.

"Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - ответил Байден на вопрос о том, может ли его встреча с Путиным состояться во время поездки в Европу.

Следует отметить, что президент США не сразу понял, о встрече с кем именно его спрашивают и переспросил.

"С кем?.. Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет", – сказал Байден.

Стоит отметить, накануне советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан рассказал, о чем Джо Байден хочет поговорит с президентом России.

По его словам, Байден намерен обсудить военное накопление России вблизи Украины.

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Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Путин Джо Байден
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