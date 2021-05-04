Байден сделал заявление о будущей встрече с Путиным

Джо Байден заявил, что рассчитывает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным все-таки состоится в июне.
Президент США Джо Байден рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июне 2021 года.
Как заявил Байден на брифинге в Белом доме, не исключено, что она может состояться во время его весеннего турне по Европе.
"Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - ответил Байден на вопрос о том, может ли его встреча с Путиным состояться во время поездки в Европу.
Следует отметить, что президент США не сразу понял, о встрече с кем именно его спрашивают и переспросил.
"С кем?.. Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет", – сказал Байден.
Стоит отметить, накануне советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан рассказал, о чем Джо Байден хочет поговорит с президентом России.
По его словам, Байден намерен обсудить военное накопление России вблизи Украины.
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Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным 13 апреля. В ходе разговора он заявил Путину о поддержке Украины, предупредил о санкциях в отношении России и предложил провести встречу на территории нейтральной страны в Европе.
- Через два дня, 15 апреля, США ввели новые санкции против России. Американские ограничения распространяются на деятельность 6 российских технологических компании, а также 32 физических и юридических лиц. Также в Вашингтоне приняли решение о выдворении 10 американских дипломатов.
- 16 апреля Россия решила запустить ответные санкции против США. Москва внесла в "черные списки" ряд американских высокопоставленных чиновников, которым запретили въезд на территорию российского государства.
- В МИД России после этого заявили, что американские санкции ставят под сомнение возможность проведения встречи Байдена и Путина.
- Позже помощник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан усомнился в том, что встреча Байдена и Путина состоится. По его словам, для реализации такого мероприятия должны быть определены условия.