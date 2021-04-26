В Белом доме сделали заявление о встрече Путина и Байдена

Джен Псаки высказалась о встрече Байдена и Путина / Фото Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сроки потенциальной встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина пока не подтверждены.

При этом в Белом доме подтвердили приверженность к проведению российско-американского саммита на высшем уровне.

"Мы пока еще до этого не добрались. Мы, конечно, очень хотим (провести встречу двух лидеров - ред.)", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о возможной встрече президентов США и РФ 15-16 июня.

Представитель Белого дома пообещала предоставить детали возможной встречи Путина и Байдена.

"Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет. Или предложенных сроков", - уточнила она.

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