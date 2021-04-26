В Белом доме сделали заявление о встрече Путина и Байдена

В США заявили, что сроки встречи Путина и Байдена не подтверждены.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сроки потенциальной встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина пока не подтверждены.
При этом в Белом доме подтвердили приверженность к проведению российско-американского саммита на высшем уровне.
"Мы пока еще до этого не добрались. Мы, конечно, очень хотим (провести встречу двух лидеров - ред.)", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о возможной встрече президентов США и РФ 15-16 июня.
Представитель Белого дома пообещала предоставить детали возможной встречи Путина и Байдена.
"Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет. Или предложенных сроков", - уточнила она.
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Переговоры Байдена и Путина – о чем ранее сообщал Главред:
- 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе дискуссии он заявил о поддержке Украины, призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ, и предупредил о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Также глава Белого дома предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.
- 15 апреля США ввели новые санкции против РФ. На следующий день Россия ввела ответные санкции в отношении Штатов. Россияне приняли решение о высылке американских дипломатов и внесли в "черные списки" высокопоставленных чиновников из США.
- Позже в МИД России сделали заявление о том, что Москва сомневается в возможности проведения встречи Путина и Байдена из-за новых санкций США.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан уточнял, что встреча Байдена и Путина пройдет только при определенных условиях.