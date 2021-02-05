Блинкен и Лавров впервые обсудили Украину и ситуацию вокруг Навального

Энтони Блинкен / Фото Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 февраля провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе разговора стороны среди прочего обсудили военную агрессию РФ против Грузии и Украины.

Также речь шла о продлении срока действия нового договора СНВ и необходимости нового контроля над вооружениями, который учитывает все ядерное оружие России и растущую угрозу со стороны Китая. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Кроме того, Блинкен и Лавров обсудили российское вмешательство в американские выборы 2020 года, отравление российского оппозиционера Алексея Навального и инцидент с фирмой SolarWinds.

Блинкен подчеркнул решимость президента Байдена защищать граждан США и проявлять твердость при защите американских интересов в ответ на действия России, наносящие вред США и их союзникам.

В сообщении МИД РФ говорится, что Лавров и Блинкен обсудили нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, ситуацию вокруг Алексея Навального, а также затронули тему Украины. Среди других международных тем Лавров и Блинкен обсудили, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии.

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Напомним: