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Оружие, Россия и коррупция: чем версия Госдепа отличается от заявлений Кулебы

2 февраля 2021, 12:22

По итогам первого разговора главы МИД Украины с главной Госдепартамента США стороны выпустили свои релизы – и оказалось, что документы сходятся не во всем.

О чем договорились Блинкен и Кулеба - оружие, Россия и коррупция
О чем договорились Блинкен и Кулеба: оружие, Россия и коррупция / Фото Reuters

1 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели свой первый телефонный разговор. После чего Киев тут же поспешил заявить, что Вашингтон обещает "прочную экономическую и военную поддержку Украине, включая предоставление летальной оружия".

Однако релиз Госдепа несколько отличается от релиза украинского МИД по итогам разговора.

Версия Госдепа втрое короче

Даже визуально видно, что версия американской стороны примерно втрое короче, чем украинской. Что же решили опустить в своем заявлении представители Вашингтона?

О чем договорились Блинкен и Кулеба - оружие, Россия и коррупция

Санкции против России

Вашингтон ни слова не написал про антироссийские санкции – в то время как Кулеба вынес этот пункт едва ли не на первое место (сразу после стандартного заверения Вашингтона о "поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины").

Читайте такжеШирокие санкции против России: Кравчук рассказал о своих ожиданиях от Байдена"Госсекретарь подчеркнул, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию", – пишет МИД Украины.

Сама Россия по ходу украинского релиза упоминается трижды. А вот Госдеп упоминает Россию лишь раз – в конце последнего абзаца. При этом приоритет российской агрессии ниже, чем угроза COVID-19.

"Секретарь и министр иностранных дел Кулеба также обсудили текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19 и по достижению дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины и в Крыму", – такова версия Госдепа.

Летальное оружие для Украины

"Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия", – заявила украинская сторона.

В версии Вашингтона говорится лишь о "военной помощи Украине" – без конкретики.

При этом американцы ни слова не пишут о создании международного центра в Украине по противодействию дезинформации.

Коррупция в Украине

Если в украинской версии на первое место вынесли российскую агрессию – то в американском релизе в приоритете оказалась борьба с коррупцией в Украине.

Читайте такжеПослы G7 представили дорожную карту реформ: что ждет Украину"Секретарь Блинкен подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ, которые укрепят институты Украины и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев", – отметил Госдеп.

При этом в киевской версии есть любопытные детали на этот счет: "Стороны подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических реформ в Украине, обеспечении верховенства права и проведении судебной реформы, укреплении системы антикоррупционных институтов".

То есть речь идет о проведении судебной реформы, которая предполагает передачу значительной части контроля над судами Украины – Западу.

Напомним:

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

новости США МИД Украины Энтони Блинкен Госдепартамент США Дмитрий Кулеба новости Украины
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